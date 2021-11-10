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Питерец.ру » Культура » Лучшие любительские театральные коллективы наградили в Петербурге

Лучшие любительские театральные коллективы наградили в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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На сцене Театра на Литейном наградили победителей Театрального FESTa.

На сцене Театра на Литейном наградили победителей Театрального FESTa. В рамках финала Фестиваля 20 сильнейших конкурсантов представили свои работы на профессиональной театральной сцене.

Каждый участник финала гарантированно являлся призёром или обладателем специального приза, но каждому хотелось стать именно первым. Это оказалось не такой уж и простой задачей, особенно, если учесть, что отборочный тур проходил онлайн, а в финале конкурсантам предстояло очно выступить перед членами жюри на профессиональной сцене!

Финал получился очень ярким и эмоциональным, а перед членами жюри стояла непростая задача – распределить призовые места и отметить самых сильных участников. «Конечно, видеть выступления вживую – это совершенно иное восприятие материала, и мы рады, что нам удалось провести полноценный финал. Все коллективы представили сильные работы и доказали, что только формально называются «любительскими», а на самом деле являются профессионалами своего дела», – отметила директор Дома молодёжи Санкт-Петербурга Надежда Иванова.

На торжественной церемонии закрытия призёры получили памятные дипломы, подарочные подписки на книжные сервисы, билеты в Театр на Фонтанке, ценные подарки и сувениры.

Поздравляем победителей Театрального FESTa - 2021:

НОМИНАЦИЯ «ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»:

1 место: СПб ГБУ «Охта», ПМК «Березка» – спектакль «Вий/Прятки» (педагог Шошин Дмитрий Алексеевич);

2 место: СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский», Дом молодежи «Атлант», театральная студия «Скворечник» – спектакль «Собаки» (педагог Скворцова Наталья Ниловна, педагог-хореограф Галимова Альбина Марсовна);

3 место: СПб ГБУ «Центр Адмиралтейский», ПМК «Ритм» – спектакль «Буря» (педагог Садовников Максим Васильевич).

Специальные призы:

СПб ГБУ «ПМЦ «Мир» – спектакль «8:00, Марсель» (руководитель Кузякова Ольга Алексеевна);

СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский», ПМК «Вымпел», театральная студия «Мольер» – спектакль «Прощай, Рита!» (педагог Иванченко Наталья Николаевна);

СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района», ПМК «Планета», театральная студия «Пятница» – спектакль «Мысли о жизни. Воспоминания о войне» (педагог Саникова Ирина Олеговна).

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР ОСОБОЙ ФОРМЫ»

1 место: СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский», ПМК «Прометей», театр-студия «Сказочный остров» – спектакль «А город жил!..» (руководитель Добролюбова Людмила Васильевна);

2 место: СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», ПМК «Берег» – спектакль «Кукушка» (педагог Соколова Евгения Леонидовна);

3 место: СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района СПб» – спектакль «Без права на ошибку» (педагог Степанова Анжелика Разимовна).

НОМИНАЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

1 место: СПб ГБУ «МПЦ «Московский», ПМК «Луч», молодёжный театр-студия «РеСпект» –спектакль «Наш. Актуальный. Высоцкий» (педагог Коротенко Сергей Васильевич);         

2 место: СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский» – спектакль «Star Voices» (педагог Белова Елена Константиновна);

3 место: СПб ГБУ «ПМЦ «Охта», ПМК «Вега» – юношеская опера «Русалки» (педагог Евич Филипп Игоревич)

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР»

1 место: СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района СПб» – спектакль «Финрод» (педагог Лаврентьев Денис Игоревич);

2 место: СПб ГБУ «ПМЦ «Охта», ПМК «Современник» – спектакль «Сцена из Фауста», (педагог Николаев Алексей Владимирович);

3 место: СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» – спектакль «Жанна!» (авторы и руководители проекта Лутаева Наталья Фёдоровна, Коршунова Татьяна Альбертовна)

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР ПАНТОМИМЫ, ПЛАСТИКИ, ЖЕСТА, ТАНЦА»

1 место: СПб ГБУ «МПЦ «Московский», ПМК «Молодежный», театр-студия «Prosto Театр» –номер «Больше моря» (педагог Марковских Мария Михайловна);

2 место: СПб ГБУ «ПМЦ «Охта», ПМК «Вега» – номер «Аннике невеста каменная» (педагог Евич Филипп Игоревич);

3 место: СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района СПб», ПМК «Аврора» – номер «Море и колокола» (педагог Зеленская Екатерина Игоревна).

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