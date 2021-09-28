Выставочный проект «Пунктир №5»

АНАТОЛИЙ ЗАСЛАВСКИЙ, ПОЛИНА ЗАСЛАВСКАЯ, РОБЕРТ ЛОТОШ, СЕРГЕЙ БОРИСОВ

ПУНКТИР №5

24 сентября – 27 октября 2021 г

Галерея «Ц», 1 этаж

Живопись, графика, скульптура.

Вернисаж 24 сентября (пт) в 19-00 (в присутствии всех авторов)





Впервые таким составом: музей Артмуза готовит коллективную выставку легенд петербургской арт-сцены: в проекте «Пунктир №5» примут участие художник Анатолий Заславский, куратор и художница Полина Заславская, а также скульпторы Роберт Лотош и Сергей Борисов.

На счету Анатолия Заславского, основателя «Безнадежных Живописцев», персональные выставки по всему миру (от США до Израиля) и целый ряд искусствоведческих статей, посвященных его персоне. Полина Заславская — куратор и соавтор феминистических арт-проектов, а работы Роберта Лотоша и Сергея Борисова находятся в коллекциях главных музеев города.

В рамках кураторского замысла все участники «Пунктира №5» отличаются и по возрасту, и по мировосприятию, и по творческой манере.

Сам 82-летний Анатолий Заславский прокомментировал выставку и состав участников следующим образом: «Я делаю живопись простую. Считаю, что с помощью живописи можно рассказать обо всем, что видишь, но при этом зримый мир преображается и выявляет свою истинную природу. Как художник я хочу показать самые разные возможности масляной краски на разных поверхностях. Полина Заславская в основном работает акварелью. Акварель эстетически прочувствованная как материал и достигающая подчас очень больших размеров. Полину, как многих молодых художников, интересует конкретная социальная жизнь, поэтому темами ее работ могут быть и протечки крыш, и кухонная бытовая утварь, всевозможная пища и даже орудия бытового насилия.

Скульптор Роберт Лотош невероятно чуткий к различным художественным материалам, так же как к различным событиям и людям — мифическим, историческим, социальным. Роберт в своем искусстве тесно соединяет формальное строительство из дерева, камня, керамики, бронзы и точную характеристику реального образа. Скульптор Сергей Борисов, наоборот, стремится к окончательной формальной композиции. Какой бы мотив ни был изначально, он восходит к монументальному беспредметному завершению, крупному пластическому, совершенному знаку.»



Выставка «Пунктир №5» продлится до 27 октября, а ее вернисаж запланирован на последнюю пятницу сентября.