«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»

Вот в такую немыслимую ситуацию попался весь мир. Коронавирус, самоизоляция, пандемия. Эти новые термины резко перевернули образ жизни жителей планеты Земля. Улицы стали безлюдными, люди стали жить в отдалении друг от друга. Вынужденный аскетизм, порожденный опасением подцепить смертельный вирус, обострил все чувства. Город вдруг стал прекрасен как никогда.

Художники, особенно живописцы, очень чутко отреагировали на внезапный свет, пронизавший̆ пространство. Появилось время додумать, досказать. Вся суета допандемической жизни с её выставками, презентациями, групповыми празднествами растворилась в сосредоточенной на себе пандемической реальности. У художников творчество развивалось по-разному — некоторые бесконечно полюбили город, другие уехали в деревню и старались продолжать быть теми, какими были всегда. Но акцент времени, конечно, отпечатался на творчестве каждого живописца, и нашего единственного скульптора Роберта Лотоша.

Экспозиция в залах Музея современного искусства «АРТМУЗА» покажет языком живописи те неординарные переживания, которые возникают в сознании во времена острых пограничных ситуаций. По крайней мере, мы на это надеемся.

Живопись - это цветное изображение переживаний художника на плоскости. Говоря профессиональным языком - это композиция на плоскости. Эта композиция имеет три главные акцента и все они вполне соразмерны природе человека и потому комфортны для восприятия.

Вот они: 1. Композиция тона (тёмное, светлое, среднее).

Из трёх тонов выстраивается на плоскости внятная композиция сбалансированных тональных отношений.

2. Композиция цвета.

Из взаимодействия холодных и горячих цветов выстраивается композиция от ярких, резких цветных столкновений до нежного перелива тончайших тепло-холодных отношений.

И тональные и цветные отношения соответствуют в картине живописца возможностям нашего человеческого глаза воспринимать градации тона и цвета и нам радостно воспринимать эти композиции на формате картины

3. Композиция жеста.

В этом случае рука художника вместе с плоскостью картины напоминает балерину и сцену для танца. Рука художника пластично вытанцовывает на плоскости холста свой танец, естественно продолжая пластику тела художника. Зритель обязательно подключается к жесту художника и ему кажется, что он соучаствует в сотворении картины.

Итак, из этих трёх, соответствующих природе человека компонентов - чувства тона, чувства цвета и телесного жеста рождается удовольствие созерцания живописи. Художники - живописцы, которые участвуют в этих выставочных проектах вполне овладели этим языком живописи, которому бесконечно много лет. Было время в конце 20 века, когда современное искусство массовым образом вышло за пределы картинной плоскости и актуальность живописи как-то приугасла рядом с инсталляциями, перформансами, акциями разного рода. Тогда и появился термин "безнадежные живописцы", когда мы в 2002 году в зале ЛВХПУ им В.И. Мухиной сделали выставку под таким названием. После этого под таким названием мы выступали много раз на разных площадках в разном составе. Первыми участниками были Борис Борщ, Игорь Бурмистров, Анатолий Заславский, Станислав Короленко, Артур Молев, Владимир Яшке. Потом в этих проектах участвовало много других живописцев и сейчас мы соберёмся в составе примерно 20-ти художников с целью показать живопись скорее вечную, чем современную в залах Артмузы. Еще с нами будет участвовать скульптор Роберт Лотош. Он замечательно вписался в наш выставочный живописный проект. Сначала, как необходимый экспозиционный акцент, а потом мы его скульптуру осознали, как вполне соответствующую нашему эстетическому содержанию.

Идейный вдохновитель «Безнадежных живописцев» Анатолий Заславский.

Галереи «Течение», «Мастерская художника»

3 эт. 16+

06.08 – 30.09.2020