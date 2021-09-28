Выставка «Острые ощущения»

Данную технику художник-гиперреалист Алексей Головин осваивает программно, в рамках проекта по синтезу материалов, инициированного галереей современного искусства «АТО». Связанный с живописью с детского возраста, Алексей обнаруживает себя пионером в жанре ассамбляжа с саморезами. Учитывая технику работ, особенно впечатляет отсутствие у живописца высшего художественного образования. К настоящему моменту Алексей Головин является членом профессионального союза художников России, в то время как его работы хранятся в частных коллекциях целого ряда стран — от Италии до Канады и Таиланда.

От верениц потаенных смыслов и «того, что хотел донести автор» Алексей открещивается: «Каждая картина – это образ, который рождается внутри меня и проявляется на холсте. Не пытайтесь понять, что конкретно я имел в виду — смотрите через себя».

Но, несмотря на все, едва ли удастся выпустить из внимания сам факт сочетания классической живописи с новым материалом. Саморезы — технический элемент, который прямо противоположен всему возвышенному. Это материал, который используется в качестве контраста, как факт изменений в восприятии картины. «Саморезы — символ того, что человек переживает все эмоции внутри себя. Как различные чувства пронзают человека насквозь, так и саморезы в картинах врезаются в живописное полотно» — словами самого художника.

Вернисаж проекта состоится 30 сентября.

29 сентября – 1 ноября 2021 г

Вернисаж 30.09 (чт) в присутствии автора

Галерея «Лекционный угол», 2 этаж, 0 +

Живопись, ассамбляж