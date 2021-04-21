27 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» откроется передвижная выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи».

21 мая 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Академик Сахаров — имя из школьного учебника. Выдающийся ученый-физик, общественный деятель, правозащитник и гуманитарный мыслитель планетарного масштаба. Его жизнь и деятельность были неразделимо связаны с величайшими историческими процессами второй половины ХХ века, определившими будущее не только нашей страны, но и всего человечества. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, он получил Нобелевскую премию мира «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства», а в своей стране он был противником политического режима, гонимым за отстаивание тех принципов, которые в наши дни лежат в основе Конституции России.

«Я защищаю тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб человечества», — говорил он о себе, но и сегодня, когда мы задумываемся над проблемами современного мира, будь то вопросы международной безопасности, экологии, человеческой нравственности, технического прогресса, политического и социального развития, мы судим о них с той же точки зрения. Мы идем по стопам Сахарова и говорим его словами, зачастую не замечая этого. Наш мир немыслим без его наследия.

Выставка, построенная по хронологическому принципу, охватывает всю жизнь Сахарова, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии. Она позволяет окинуть одним взглядом важнейший период истории – то время, когда родился современный мир, и оценить ту роль, которую сыграл в этих процессах Андрей Дмитриевич Сахаров.

Фотовыставка подготовлена Архивом Сахарова. На ней представлены фотографии и документы из фондов Архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.

Выставка продлится до 23 мая 2021 года. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+