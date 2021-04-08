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Питерец.ру » Культура » В Петербургской филармонии прозвучат пять фортепианных концертов Бетховена

В Петербургской филармонии прозвучат пять фортепианных концертов Бетховена

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
Все пять фортепианных концертов Бетховена прозвучат в Петербургской филармонии в один вечер

18 апреля в Большом зале Петербургской филармонии известный пианист Петр Лаул и Заслуженный коллектив России под управлением народного артиста России, художественного руководителя Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова исполнят все пять созданных Бетховеном фортепианных концертов. Программа, посвященная 250-летию со дня рождения композитора, прозвучит в трех отделениях. 

В отличие от сонат, симфоний и квартетов, которые композитор писал на протяжении всей жизни, время создания фортепианных концертов ограничилось примерно двадцатью годами – от первых лет после переезда Бетховена в Вену, когда он стремительно делал себе имя и был известен в первую очередь как пианист-виртуоз (в том числе выступая и с исполнением собственных концертов) до 1811 года, когда был завершен и исполнен Концерт № 5 «Император». Он был первым и единственным, премьеру которого Бетховен не смог осуществить лично: к этому времени он слышал уже крайне плохо, выступление за роялем представлялось рискованным, потому партия солиста была доверена его ученику Карлу Черни. 

Движение от Первого к Пятому концерту – это путь от классической к романтической трактовке жанра, от виртуозных сочинений, предназначенных для исполнения в аристократических салонах, в которых оркестр выступал скорее аккомпаниатором – к сложным концептуальным партитурам, где солист и оркестр находятся в диалоге, а масштаб проблематики и звучности ориентированы на большие концертные залы с предельно широкой аудиторией. 

Спустя несколько лет после премьеры Пятого концерта композитор начал работу над Шестым, но она так и осталась незавершенной – сохранилось около семидесяти страниц эскизов. Этот остов части концерта остается одним из наиболее значительных нереализованных проектов Бетховена.

Билеты на концерт Петра Лаула и Заслуженного коллектива России под управлением Феликса Коробова доступны в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.

Возрастная категория 6+

18 апреля, воскресенье 19:00. Большой зал

Заслуженный коллектив России академический

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ

Дирижёр - Феликс КОРОБОВ

Солист - Петр ЛАУЛ

БЕТХОВЕН: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром,

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

Концерт № 4 для фортепиано с оркестром,

Концерт № 5 для фортепиано с оркестром

Источник: Филармония
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