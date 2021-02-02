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Питерец.ру » Культура » Выставка «Планетарныетуманности»

Выставка «Планетарныетуманности»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
annanova-gallery.ru
Anna Nova Gallery представит персональную выставку Ростана Тавасиева «Планетарныетуманности»

27 февраля Anna Nova Gallery представит персональную выставку Ростана Тавасиева «Планетарныетуманности». Художник разработал проекты восьми эффектных внеземных скульптур — планетарных туманностей, которые представляют собой слои сброшенной звездной оболочки, мерцающие в свете умирающей звезды. Впервые предложен план реализации одного из объектов: никогда ещё мечты об искусстве в космосе не были так близки к осуществлению.

Свет далеких звезд тысячелетиями стимулировал как фантазию человека, так и его желание найти объяснение физическим законам Вселенной и расширить свою среду обитания. Сейчас, когда гонка вооружений сменилась мирной эрой Международной космической станции (МКС), а космический туризм и даже колонизация других планет переходят из жанра fiction в nonfiction, идея о создании искусства в космосе кажется все более осуществимой, но не менее романтической. Как человек может создавать произведения искусства в космосе уже сегодня?

Художник предлагает расширить границы современного искусства до вселенских масштабов, при этом материалом для создания объектов космического искусства смогут стать звезды средней массы на определенном этапе их эволюции. За основу каждого из восьми проектов космических скульптур взята реальная двойная звездная система, в которой в обозримом будущем будет образовываться планетар-ная туманность. Объекты визуализированы в рисунках и живописных работах, фотоотпечатках, объем-ных эскизных макетах и трехмерной анимации. Рукотворные хрупкие макеты, установленные на дере-вянных подиумах, напоминают об астрономических кружках во Дворцах школьников, а лихие ракурсы закручивающихся туманностей на ярких холстах — о советской иллюстрации научной фантастики. Не порывая с серьезностью русских космистов, но отвергая уже не вполне актуальный сегодня антропо-центризм, художник выбирает моделью для космических скульптур легко узнаваемый образ зайца.

На выставке будут представлены проекты планетарных туманностей как для нашего Северного, так и для Южного полушария неба. Для одного из проектов предложен реалистичный план воплощения и даже посчитана смета. Узнать больше о методах воздействия на планетарные туманности поможет видео из цикла «Искусство в космосе»: беседа Ростана Тавасиева и астрофизика Сергея Попова.

Выставка ставит перед человечеством целый ряд вопросов: какими станут планетарные туманности, когда мы сможем воздействовать на процесс их формирования? Какие возможности открываются художнику при работе с ними? Какие его ждут трудности? Готовы ли музеи, фонды и коллекционеры приобретать объект, на формирование которого уйдет несколько тысяч лет? В рамках выставки Anna Nova Gallery выпустит цикл видеоинтервью, где вместе с экспертами (куратором, галеристом, коллекционером, арт-критиком) Ростан Тавасиев постарается найти ответы на эти вопросы.

РОСТАН ТАВАСИЕВ — российский художник. На его счету более сорока персональных и групповых выставок в России, Италии, Франции, Германии, Англии, США. Работы в собраниях: Государственная Третьяковская галерея, Государственный центр современ-ного искусства (Москва), Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей; Музей Art4. Финалист государствен-ной премии в области современного искусства «Инновация» (2006, 2013).

ANNA NOVA GALLERY — галерея, основанная Анной Бариновой в 2005 году. Сегодня является одной из ведущих институцией в России, работающих с современным искусством. Сотрудничает с российскими и зарубежными художниками и кураторами, созда-вая смелые и новаторские проекты. С 2007 года проект регулярно принимает участие в наиболее значимых ярмарках современного искусства, таких как Art London, ARCO Madrid, Vienna Art Fair, Cosmoscow, Photofairs Shanghai, Contemporary Istanbul Art Fair и других.

Вход свободный

Режим работы: Вт-Сб 12:00-19:00

Источник: ANNA NOVA GALLERY
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