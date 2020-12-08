ента новостей

19:48
В Петербурге Россельхознадзор вернул в Индию 24 тонны нута с опасными насекомыми
16:11
Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке
16:08
ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы
16:00
30 петербуржцев получили премию Правительства
15:54
Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти
15:38
В центре Петербурга задержали «карманника»
11:04
В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну»
10:46
В Московском районе пенсионерке мошенницы обменяли 866 485 рублей
10:39
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
10:32
В Красногвардейском районе школьник выпал с 9-го этажа
10:22
В Петербурге мужчина сломал руку ребенку на детской площадке
08:54
Тарифы вырастут минимально
07:46
Локдаун близко?
19:30
Гранты для творческих проектов: возможности и правила получения
19:14
В Войскорово появилась детская площадка МЧС
15:52
В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»
15:46
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина
15:37
В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог
15:29
Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»
15:24
В Ленобласти нашли скелетированные останки человека
14:09
Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza
13:49
Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается
12:22
В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский
12:05
Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту
12:00
В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил
11:25
В Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию
09:11
Они закрылись
08:46
Чубайс произвел залп
00:49
Умер бывший декан исторического факультета СПбГУ Игорь Фроянов
21:28
Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке

Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке

1
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Первый в России Музей истории пивоварения компании HEINEKEN завершил реэкспозицию в новом помещении.

Первый в России Музей истории пивоварения компании HEINEKEN завершил реэкспозицию в новом помещении. Теперь посетители смогут не только узнать историю приготовления древнего напитка, но и попробовать пиво, сваренное по рецепту, созданному почти два века назад.

Ранее музей находился на территории пивоваренного завода им. Степана Разина, бывшего предприятия компании HEINEKEN. Обновленная экспозиция расположилась в помещениях ресторана «Старгород» в бизнес-центре «Дворец Кваренги» и начнет принимать желающих познакомиться с историей приготовления популярного хмельного напитка в России, как только эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется.

«Музей истории пивоварения был создан 25 лет назад, чтобы раскрыть новые грани пива как поистине народного напитка: его глубокий культурный смысл, богатую мифологию и символику. Кроме того, особое внимание всегда уделялось сохранению традиций ответственного потребления «жидкого хлеба». За 25 лет музей посетило более 100 тысяч гостей из 70 стран мира! И каждый из них неизменно оказывался в изумлении от осознания сложности производства этого 100% натурального продукта и столетних традиций культуры его потребления», - рассказала заведующая музея HEINEKEN истории пивоварения Галина Кляровская.

Экспонаты музея рассказывают об истории пенного напитка, уходящего своими корнями в глубокую древность. Коллекция насчитывает более 600 экспонатов, в числе которых: макет древнеегипетской пивоварни (оригинал находится в Эрмитаже), медный котел для варки пива, сделанный в XVIII веке, весы 1798 г. выпуска, различные приспособления, облегчающие работу пивоваров. В собрании музея — бутыли и этикетки, документы, связанные с пивоварением, рекламные плакаты и пробки.

Впервые музей истории пивоварения был открыт в 1995 году, к 200-летию старейшего в России пивоваренного комбината им. Степана Разина. Всё это время экспозиция росла и развивалась, завоёвывая уважение не только посетителей, но и именитых специалистов музейного дела. В 2001 году Музей истории пивоварения приняли в Союз музеев России. В 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга была открыта новая экспозиция. К 2020 году появилась уникальная возможность о релокации экспозиции в самое сердце Петербурга.

Примечательно, что на новой площадке посетители смогут не только узнать историю мирового и российского пивоварения, но и попробовать пиво «Калинкинъ», уже ставшее настоящей достопримечательностью северной столицы.

Музей работает по средам и пятницам с 11 до 17 по предварительной заявке. Запись в группы по тел. (812) 331 12 12 (доп. 306)*

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.7.  Посещение музея бесплатное.

*Запись и посещение возможны после снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

1 комментарий

Сергей
О каком музее пива может идти речь если у нас сейчас производится не пиво а пивной напиток. Завод "Бавария " уничтожили. Хеннекен убрал завод"Стенан Разина" за город, одни стены оставил. Все пивоварни гонят количество а о качестве и вкусе пива никто заботится. Так же как и сыр, его много разных марок но все на один вкус....
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-04-2013, 20:31
Продана с молотка территория старейшего пивоваренного завода «Степан Разин»
8-01-2017, 14:22
Музей истории фотографии открывает двери
19-02-2016, 17:34
Музей «Мир Coca-Cola» в Санкт-Петербурге приглашает в гости
23-10-2017, 14:46
Фестивальная осень на «Балтике»
10-10-2014, 15:58
Один день до начала Oсtober Beer Festival на «Балтике»!
8-10-2014, 08:34
Любителям пива посвящается...

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
267
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
288
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 133
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 559
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх