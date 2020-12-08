Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке

Первый в России Музей истории пивоварения компании HEINEKEN завершил реэкспозицию в новом помещении. Теперь посетители смогут не только узнать историю приготовления древнего напитка, но и попробовать пиво, сваренное по рецепту, созданному почти два века назад.

Ранее музей находился на территории пивоваренного завода им. Степана Разина, бывшего предприятия компании HEINEKEN. Обновленная экспозиция расположилась в помещениях ресторана «Старгород» в бизнес-центре «Дворец Кваренги» и начнет принимать желающих познакомиться с историей приготовления популярного хмельного напитка в России, как только эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется.

«Музей истории пивоварения был создан 25 лет назад, чтобы раскрыть новые грани пива как поистине народного напитка: его глубокий культурный смысл, богатую мифологию и символику. Кроме того, особое внимание всегда уделялось сохранению традиций ответственного потребления «жидкого хлеба». За 25 лет музей посетило более 100 тысяч гостей из 70 стран мира! И каждый из них неизменно оказывался в изумлении от осознания сложности производства этого 100% натурального продукта и столетних традиций культуры его потребления», - рассказала заведующая музея HEINEKEN истории пивоварения Галина Кляровская.

Экспонаты музея рассказывают об истории пенного напитка, уходящего своими корнями в глубокую древность. Коллекция насчитывает более 600 экспонатов, в числе которых: макет древнеегипетской пивоварни (оригинал находится в Эрмитаже), медный котел для варки пива, сделанный в XVIII веке, весы 1798 г. выпуска, различные приспособления, облегчающие работу пивоваров. В собрании музея — бутыли и этикетки, документы, связанные с пивоварением, рекламные плакаты и пробки.

Впервые музей истории пивоварения был открыт в 1995 году, к 200-летию старейшего в России пивоваренного комбината им. Степана Разина. Всё это время экспозиция росла и развивалась, завоёвывая уважение не только посетителей, но и именитых специалистов музейного дела. В 2001 году Музей истории пивоварения приняли в Союз музеев России. В 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга была открыта новая экспозиция. К 2020 году появилась уникальная возможность о релокации экспозиции в самое сердце Петербурга.

Примечательно, что на новой площадке посетители смогут не только узнать историю мирового и российского пивоварения, но и попробовать пиво «Калинкинъ», уже ставшее настоящей достопримечательностью северной столицы.

Музей работает по средам и пятницам с 11 до 17 по предварительной заявке. Запись в группы по тел. (812) 331 12 12 (доп. 306)*

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.7. Посещение музея бесплатное.

*Запись и посещение возможны после снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса