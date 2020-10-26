Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков представляет международный выставочный проект «Зеркала и зазеркалье» (10 ноября 2020-31 января 2021). Открытие состоится 9 ноября 2020 года.

В проекте принимают участие известные российские музеи, галереи, коллекционеры, художники из разных стран: Италии, Франции, Греции, Кипра, Израиля, Испании, Чехии, США. Свыше 130 авторов, среди которых есть имена, ставшие символом русской культуры – Андрей Гончаров (1903-1979), Юрий Васнецов (1900-1973), Александр Ведерников (1898-1975), Михаил Демидов (1885-1929) и многие другие, а также мастера зарубежных стран, заслужившие своими смелыми экспериментами популярность во всем мире: Даниэль Розин (США), Арно Лапьер (Франция), Серджио Иллюминато, Габриель Заго, Дарио Имбо (все - Италия), Гонцало Оркуин (Испания) - представили захватывающие и неординарные композиции, посвященные образу зеркала и связанных с ним мотивам отражения.

Экспозиция выставки занимает все пространство музея, она вбирает в себя произведения классического и актуального искусств. На первом этаже зрителей ожидает встреча с зеркалом «универсумом», где отражаются бездонные миры человека и окружающей его среды. «Зеркало о многом может поведать», - так называется одна из работ кисти Ивана Акимова (1957-2011).

В экспозиции, в которую, кстати, внедрены настоящие зеркала, изменившие конфигурацию внутреннего пространства, зритель может ощутить себя погруженным в иную реальность. Превалируют женские образы, так называемые Венеры 1920-х - 1980-х годов. Они примеряют шляпки (Ирина Ярошевич. «Примерка шляп». 1979), укладывают волосы (Василий Фроленко. «Интерьер». 1977), накладывают на лицо макияж (Александр Царев. «Вечерний туалет». 1997) или просто мечтают, являя нам неизмеримые стороны бесконечного процесса самопознания.

На втором этаже представлена мистика отражения. Здесь можно увидеть натюрморты, в которых зеркала становятся не только дополнительным источником света, но и доказательством существования параллельных миров. Иначе как объяснить, наличие в картине отражения без присутствия изображения того, кому оно принадлежит. (Лев Крамаренко. «Натюрморт с зеркалом». 1937).

На третьем этаже и даже во внутреннем дворе музея сконцентрированы произведения, отличающиеся сочетанием самых разных материалов: зеркал, металлов, дерева, текстиля, бумаги, бетона; произведения, которые могут двигаться (Владимир Андреев. «Экзистенция». 2017), звучать (Дафна Никита, Йоргос Таксиархопулос. «Семь зеркал». 2020), источать свет (Пенелопе Кьяра Кокки. «Кристаллизация». 2020). Светящаяся, переливающая различными оттенками зеленого цвета ёлка-конструкция высотой в 12 метров, созданная известным французским художником-дизайнером Арно Лапиером, станет центром экспозиции под открытым небом.