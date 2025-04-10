На Большой Монетной улице неизвестные избили подростка

Накануне вечером, 9 апреля около 17 часов 50 минут к полицейским Петроградского района Петербурга из поликлиники поступила телефонограмма о том, что часом ранее к ним обратился 14-летний ученик 8 класса с травмой головы, переломом скулы и множественными ушибами.

Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Врачам школьник рассказал, что около 15 часов 50 минут возле дома 2 по улице Большой Монетной его избили неизвестные.

В этот же день к полицейским с заявлением обратилась мать пострадавшего.

Полицейские установили, что поводом для избиения двумя неизвестными стала переписка в сети интернет, содержащая сообщения оскорбительного характера.

По данному инциденту полицейские проводят проверку. Устанавливаются участники конфликта.