В Петербурге выступит группа Вельвет

13 апреля группа Вельвет выступит в Санкт-Петербурге с большим сольным концертом в клубе Action (Лиговский, 113, метро «Лиговский проспект»). Музыканты представят свою обновленную концертную программу, в которую войдут все хиты и избранные песни.

Вельвет - это романтичный поп-рок с глубокими текстами, мощным гитарным звучанием и красивым вокалом солистки и автора всех песен Екатерины Белоконь.

Группа образовалась в 2006 году. Песни "Продавец кукол", "Капитан Арктика", "Прости" и "Я хочу быть живой" стали визитными карточками с миллионами ротаций в радиоэфире и на цифровых музыкальных площадках.

Вельвет - обладатели премий "Лучшая поп-рок группа", "Золотой граммофон", "Песня года", участники фестивалей "Нашествие", "Улетай", "Воздух" и многих других.

На концертах группы всегда можно почувствовать близость с артистами и другими слушателями, окунуться в теплую и душевную атмосферу, быть открытым с другими или погрузиться в себя. Быть собой.

Начало в 20-00.

13 апреля в клубе Action (Лиговский, 113, метро «Лиговский проспект»)