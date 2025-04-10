На Невском проспекте троллейбус сбил пешехода

Накануне поздним вечером, 9 апреля около 22 часов 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ДТП у дома 83 по Невскому проспекту, в котором пострадал пешеход.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перебежать на запрещающий сигнал светофора через дорогу перед приближающимся троллейбусом и был сбит им.

Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.