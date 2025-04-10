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Питерец.ру » Происшествия » На Невском проспекте троллейбус сбил пешехода

На Невском проспекте троллейбус сбил пешехода

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по ДТП в центре города с участием пешехода и троллейбуса на Невском

Накануне поздним вечером, 9 апреля около 22 часов 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ДТП у дома 83 по Невскому проспекту, в котором пострадал пешеход.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перебежать на запрещающий сигнал светофора через дорогу перед приближающимся троллейбусом и был сбит им.

Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, ДТП, пострадавший пешеход, видео
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