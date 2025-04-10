В Невском районе ссора пациентов в больнице закончился стрельбой

Накануне поздним вечером, 9 апреля около 23 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от дежурного ОВО Росгвардии о том, что в приемном отделении больницы в доме 4 по улице Солидарности сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место полицейские установили, что в палате на 7 этаже 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в своего 34-летнего обидчика из травматического пистолета.

Стрелок для разбирательств был доставлен в отдел полиции, а раненому оказана медицинская помощь на месте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.