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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе ссора пациентов в больнице закончился стрельбой

В Невском районе ссора пациентов в больнице закончился стрельбой

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту конфликта со стрельбой между пациентами в больнице

Накануне поздним вечером, 9 апреля около 23 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от дежурного ОВО Росгвардии о том, что в приемном отделении больницы в доме 4 по улице Солидарности сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место полицейские установили, что в палате на 7 этаже 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в своего 34-летнего обидчика из травматического пистолета.

Стрелок для разбирательств был доставлен в отдел полиции, а раненому оказана медицинская помощь на месте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, стрельба, травматика
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