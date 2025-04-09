Петербургский волейбольный «Зенит» – в финале Суперлиги: «Белогорье» повержено в трёх матчах

Волейбольный «Зенит» из города на Неве продолжает делать всё, чтобы нынешний сезон стал самым успешным в истории клуба. Полуфинальная серия с «Белогорьем» завершилась досрочной победой дружины Владимира Алекно со счётом 3–0. Две первые встречи протекали в упорнейшей борьбе и завершились только на тай-брейках: первую укороченную партию «Зенит» выиграл со счётом 15:13, вторую – 15:8.

Стартовая партия третьего матча между «Зенитом» и «Белогорьем» затянулась до игры «на балансе». Усилиями Аль Хачдади белгородцы вырвались вперёд на 3 очка – 13:10 в пользу команды Александра Волкова. «Питерец.ру» отмечает волевые качества «Зенита», сумевшего настичь соперника со счёта 15:19 (сработала подача Егора Клюки). Но в концовке сета удачливее оказалось «Белогорье», выигравшее первую партию со счётом 27:25.

Травма француза Жени Гребенникова не помешала петербургской команде взять вторую партию со счётом 25:22 и сравнять счёт в матче. Эффективность зенитовского блока помогла хозяевам «Арены» взять верх в третьей партии – 25:18. «Белогорье» приложило максимум усилий, чтобы добиться тай-брейка, но борьба в четвёртом сете завершилась в пользу «Зенита».

В финале петербуржцы встретятся с казанскими одноклубниками.