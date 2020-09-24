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Питерец.ру » Культура » Владимир Путин велел довести до конца реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге

Владимир Путин велел довести до конца реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге

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Опубликовал: Vera_Bu
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У старейшего музыкального вуза России появился шанс на восстановление. Состояние петербургской консерватории, более 8 лет пребывающей в стадии неоконченного

О завершении ремонта консерватории им. Римского-Корсакова зашла речь на встрече в Кремле. Владимир Путин обратился к собравшимся с просьбой реконструировать здание музыкального вуза в ближайшее время. «Обращу внимание на это представителей Санкт-Петербурга. Замечательная идея реконструировать, и своевременная. Я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю: заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца», – настоятельно рекомендовал президент.
История с капитальным ремонтом консерватории растянулась на целых восемь лет. Изначально сдать объект планировалось в 2019 году, однако и по сей день здание учебного заведения обнесено строительными лесами. Между тем консерватория им. Римского-Корсакова является объектом культурного наследия. Ее основал выдающийся русский композитор, пианист и дирижер Антон Рубинштейн в 1862 году. Ценность сооружения, а поэтому важность его восстановления, не вызывают сомнений. Однако городские власти не предпринимают никаких действий, чтобы довести начатое дело до конца.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда чиновники не справляются с возложенными на них обязательствами. Некоторые архитектурные памятники Северной столицы десятилетиями ожидают своей очереди на восстановление, например, Конюшенное ведомство. Из года в год Смольный ограничивался лишь консервацией объекта, в результате чего историческая постройка пришла в негодное состояние. Если в ближайшее время не предпринять срочные меры по ее сохранению, то будущие поколения уже не увидят знаменитые Императорские конюшни, в стенах которых хранится уникальная история. Комплекс зданий был воздвигнут в 1720-х годах Петром Первым. Фрагменты старых экипажных сараев и каретных мастерских можно найти и сейчас.

Владимир Путин велел довести до конца реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге


В виду недостаточного финансирования архитектурный памятник был закрыт. Надежда на его реставрацию появилась прошлым летом – тогда чиновники решили передать задачу по восстановлению объекта бизнес-структурам. Готовность взяться за эту работу изъявили сразу несколько компаний. Их концепции по преображению были раскрыты на презентации в июле 2019 года. По ее итогам представители петербургской администрации должны были выбрать лучший проект, определив инвестора, которому передадут комплекс зданий на реконструкцию. Однако из-за отсутствия понимания схемы такого взаимодействия торги перенесли. На сегодняшний день ответа от Смольного так и не последовало.
Чиновники не учитывают тот факт, что у Конюшенного ведомства в запасе не осталось времени на долгое ожидание. Архитектурный памятник в самом центре Северной столицы уже сейчас больше напоминает развалины. В сложившейся ситуации промедление просто недопустимо, поэтому от решения Смольного зависит сохранение не просто здания, а истории.

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