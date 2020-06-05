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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»

В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Народный фронт в Санкт-Петербурге организовал экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь», приуроченный ко Дню эколога

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге организовал экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь», приуроченный ко Дню эколога. Для сохранения окружающей среды ОНФ предложил жителям Петербурга не выкидывать старые и ненужные предметы, а проявить фантазию и сделать из нее вещь, которую можно использовать повторно.

«Из-за распространения коронавируса и предпринятых мер самоизоляции невозможно проводить субботники в парках, скверах, дворах. Но и в таких условиях мы можем многое сделать для нашей планеты. Наш челлендж показывает, как сохранить старые вещи. И это очень здорово, потому что благодаря этому нам удастся поддержать экологию нашей планеты» - рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Соловьев добавил, что не случайно предлагаемые к внесению в Конституцию России поправки содержат тезис о том, что Правительство должно предпринимать меры по сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также создавать условия для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры.

Активисты ОНФ отметили, что в экочеллендже приняло участие большое количество человек. Петербуржцы поделились своими навыками по шитью мягких игрушек, созданию предметов интерьера, кухонной утвари и т.д.

Челлендж продлится до 7 июня. Трем самым креативным участникам будут вручены памятные сувениры от Общероссийского народного фронта. ОНФ в Петербурге предлагает всем неравнодушным горожанам присоединиться к этому мероприятию.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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