В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге организовал экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь», приуроченный ко Дню эколога. Для сохранения окружающей среды ОНФ предложил жителям Петербурга не выкидывать старые и ненужные предметы, а проявить фантазию и сделать из нее вещь, которую можно использовать повторно.
Соловьев добавил, что не случайно предлагаемые к внесению в Конституцию России поправки содержат тезис о том, что Правительство должно предпринимать меры по сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также создавать условия для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры.
Активисты ОНФ отметили, что в экочеллендже приняло участие большое количество человек. Петербуржцы поделились своими навыками по шитью мягких игрушек, созданию предметов интерьера, кухонной утвари и т.д.
Челлендж продлится до 7 июня. Трем самым креативным участникам будут вручены памятные сувениры от Общероссийского народного фронта. ОНФ в Петербурге предлагает всем неравнодушным горожанам присоединиться к этому мероприятию.