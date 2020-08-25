В Петербурге проходят занятия в открытой школе для литераторов

20 – 28 августа на площадке музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный пр., 53) проходит Открытая литературная школа «Проза над линией фронта».

Музей Анны Ахматовой во второй раз принимает в своих стенах Открытую литературную школу. Тема «Проза над линией фронта» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект инициирует диалог о национальной идее и сохранении исторической памяти у народов России, он адресован как профессионалам – молодым авторам, публицистам, филологам, культурологам, так и всем, кто хочет познакомиться с современным литературным процессом в России и научиться «вдумчивому чтению» художественного текста. В рамках литературной школы предлагается открытый разговор о том, как в современной ситуации писать о войне, каким следует изображать воюющего человека, какие художественные задачи возникают перед автором, описывающим войну.

Основные мероприятия Школы включают в себя проведение интерактивных мастер-классов известных современных писателей, пишущих о военных событиях, лекции модераторов школы, постановки читок отрывков из произведений выступающих авторов театральной группой проекта.

«Школа дает слушателям не только теоретические и прикладные знания, – рассказывает продюсер проекта Мила Кудряшова. – Школа становится площадкой для укрепления творческих контактов, формирования толерантности и развития единого культурного пространства. Мы собрали на одной площадке знаковых писателей из разных регионов России для очень важного сегодня разговора о современной военной прозе».

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, журнала «Дружба народов», СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского», СПб ГБУ ЦБС Петродворцового района, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Ассоциации выпускников СПбГУ и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Кураторы проекта:

Андрей Аствацатуров – филолог, писатель, доцент СПбГУ, и.о. зав. кафедрой Междисциплинарных исследований в области языков и литературы, внук академика Виктора Жирмундского.

Александр Снегирев – писатель, лауреат ряда литературных премий, в том числе «Русский Букер» (2015), «Звёздный билет» (2014), «Венец» (2008), «Дебют» (2005). Заместитель главного редактора литературного журнала «Дружба народов»;

Участники:

Илья Бояшов – писатель и историк, работал в Центральном военно-морском музее, долгое время преподавал историю в Нахимовском училище. Изучал военную историю начала XX века и историю флота. Автор множества книг, выпущенных ведущими российскими издательствами, в том числе на военную тематику: «Господа офицеры», «Армада» и т.д. Лауреат премии «Национальный бестселлер» за книгу «Путь Мури». Роман «Танк» лег в основу получившего широкую известность исторического военного фильма о Великой Отечественной войне «Белый тигр» (реж. Карен Шахназаров).

Александр Мелихов – писатель, публицист, литературный критик, постоянно публикуется в «Литературной газете» и других ведущих российских СМИ, очерки посвящены самым актуальным политическим и социальным проблемам современности, в том числе и антивоенной пропаганде. Автор книг «Провинциал», «Весы для добра», «Нам целый мир чужбина», «Чума», «Красный Сион», «Мудрецы и поэты», «Тень отца», «Республика Корея: в поисках сказки», «Дрейфующие кумиры», «Броня из облака» и многих других, вышедших в издательствах «Советский писатель», «Новый Геликон», «Лимбус-Пресс», «Вагриус», «Время», «Текст», «АСТ», «ЭКСМО». Романы «Нам целый мир чужбина», «И нет им воздаяния» и «Свидание с Квазимодо» входили в шорт-лист премии «Русский Букер».

Герман Садулаев – писатель, публицист и политик. Автор книг «Я – чеченец!», «Шалинский рейд», «Марш, марш правой», «Прыжок волка. Очерки политической истории Чечни от Хазарского каганата до наших дней», «Иван Ауслендер» и других. Произведения входили в шорт-лист премии «Русский Букер» и в списки премии «Ясная поляна», а также финалы Нацбеста, Большой книги, НОСа и премии читателей российских библиотек. В 2009 году стал победителем премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» в номинации «Литература». Дебютная книга «Я – чеченец!» состоит из девяти рассказов и повестей, посвящённых чеченским войнам и во многом основанных на личном жизненном опыте автора. Член союза писателей Санкт-Петербурга.

Ольга Погодина-Кузмина – писатель, драматург, сценарист, театровед. Фильмы и сценарии Погодиной-Кузминой с участием ведущих российских киноактеров получали отечественные и международные награды – на фестивалях «Золотой Феникс», «Золотой жасмин», кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Романы и рассказы выходили в издательствах АСТ, «Лимбус-Пресс», «Эксмо», «Городец-Флюид». Лауреат драматургических премий «Евразия», «Новая драма». Финалист премии «Национальный бестселлер». Новый роман «Уран» посвящен ВОВ, послевоенному восстановлению СССР, борьбе с националистическим движением «лесных братьев» в Эстонии и считается одним из самых значимых литературных произведений 2019 года.

Вадим Левенталь – писатель, руководитель серии «Книжная полка Вадима Левенталя» в издательстве «Городец-Флюид», выпускающем современную прозу. Составитель 4-х томов сборника литературоведческих статей о писателях, входящих в школьную программу по литературе «Литературная матрица», ставшего заметным явлением в литературоведении. Составитель сборника «В четырех шагах от войны», вышедшего в издательстве «Лимбус-Пресс» и объединившего четыре поколения писателей, создавших произведения о Великой Отечественной войне.

Наринэ Абгарян – писательница, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». Лауреат Российской литературной премии им. Александра Грина — за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы. Автор повестей, романов и рассказов, которые неизменно находят отклик у читателей и критиков. За книгу «С неба упали три яблока» получила премию «Ясная поляна» в номинации «XXI век». По повести «Манюня» поставлены спектакли в «СамАрте», Омском ТЮЗе и Российском академическом молодежном театре. Автор сборника рассказов о войне в Нагорном Карабахе «Дальше жить: книга о тех, кто пережил войну и тех, кто нет», вошедшего в длинный список премии «Национальный бестселлер-2019».

Александр Бушковский – писатель, участник боевых действий в Чечне. Окончил Санкт-Петербургскую юридическую академию МВД РФ, 15 лет служил в СОБР. Награждён государственными наградами: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу». Публиковаться в литературных журналах «Север», «Октябрь», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и др. Автор рассказов и повестей на военную тематику: «Спецназ-блюз». «Солдатики», «Праздник лишних орлов» и др. Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2011) за критическую статью «Изучая патологии: нелепицы и странности в рассказах о войне». Произведения входили в лонг- и шорт-листы премии «Ясная поляна», длинный список премии «Национальный бестселлер».

Андрей Геласимов – писатель, педагог, кандидат филологических наук, доцент Литературного института им. Горького, автор Тотального диктанта-2020. В 2005 г. на Парижском книжном Салоне признан самым популярным во Франции российским писателем. Переведен на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, болгарский, эстонский, маратхи, иврит и др. языки. Произведения занимали лидирующие позиции в финалах самых престижных литературных премий в России. Повесть «Жажда» о молодых ребятах, прошедших Чеченскую войну, вошла в короткий список премии Белкина и была отмечена премией им. Аполлона Григорьева, а также ежегодной премией журнала «Октябрь». Роман «Степные боги», действие которого происходит в Забайкалье накануне объявления Советским Союзом войны Японской империи и атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер».

Читки: режиссер – Ксения Никитина (театр-фестиваль «Балтийский дом»)

В читках участвуют профессиональные артисты и студенты творческих вузов Санкт- Петербурга.

Читка за последние годы вышла из разряда внутренней работы в открытое пространство. Сегодня читка уже стала полноценным жанром, современные фестивали драматургии включают их в свои программы. Для авторов – это отличный опыт услышать свой текст со стороны, оценить проработку своих персонажей, точность диалогов, понять действие художественной структуры на актёра и на зрителя. А для зрителя – это возможность открыть новый текст, нового автора, почувствовать атмосферу и взгляд на современную действительность.

Онлайн трансляция на странице «ВКонтакте» Музея Анны Ахматовой в продолжении дискурса о современной литературе: https://vk.com/akhmatova.museum .