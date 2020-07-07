ЦВЗ «Манеж» открылся для посетителей

С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновляют очную деятельность многие государственные музеи, а также выставочные центры города.

Одним из первых открыл свои двери для посетителей Центральный выставочный зал «Манеж». С сегодняшнего дня в нем начала работу выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», представляющая работы легендарных фотографов с 1947 по 2020 годы.

В торжественном открытии выставки принял участие вице-губернатор Владимир Кириллов. Он отметил, что это знаковое мероприятие стало долгожданным началом постепенного возвращения к насыщенной и богатой культурными событиями жизни Петербурга. «На выставке представлено свыше 250 работ о нашей стране, отражающих историю ее послевоенного развития из объектива известных документальных фотографов. Работа над этим уникальным проектом велась на протяжении двух лет. И глубоко символично, что его открытие сегодня совпало с началом возобновления работы музеев и выставочных пространств нашего города», - подчеркнул вице-губернатор.

Владимир Кириллов обратил внимание на новые условия работы городских учреждений культуры, одним из значимых аспектов которой является соблюдение необходимых санитарных норм. «Это и обязательный масочный режим, и социальная дистанция, и регулярные дезинфекции всех контактных поверхностей. К сожалению, мы также вынуждены снизить пропускную способность учреждений, ограничить число посетителей в экскурсионных группах, исключить встречные потоки. Надеюсь здесь на понимание горожан – наша совместная работа, дисциплина, внимательность помогут в скорейшие сроки снять все ограничения».

Владимир Кириллов поблагодарил всех устроителей проекта, принимавших участие в его организации в особых условиях вынужденных ограничений. Он также поздравил директора «Манежа» Павла Пригара с полувековым юбилеем и вручил ему благодарность Губернатора города Александра Беглова за большой вклад в развитие культуры и искусства Санкт-Петербурга.

Новые правила посещения музеев

Согласно внесенным 30 июня изменениям в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на этой неделе приступят к работе свыше десяти городских музеев, а также их филиалы. Уже открыты для посетителей Музей истории Санкт-Петербурга, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей «XX век», Историко-мемориальный музей «Смольный», «Музей-институт семьи Рерихов» и другие учреждения.

С информацией о графике работы и порядке доступа в эти учреждения можно ознакомиться на их официальных сайтах.