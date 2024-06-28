Новостройки могут подешеветь

«Питерец.ру» сообщает, что застройщики ожидают падения цен на новостройки. По мнению представителей рынка недвижимости, новое жилье в Петербурге может подешеветь на 20-40%.

Сейчас действует программа льготной ипотеки со ставкой 8%. Однако с 1 июля ее должны будут отменить, что повлечет за собой сокращение спроса на квартиры, приобретенные таким способом.

Также изменятся условия семейной ипотеки. Хотя ее продлили до 2030 года, ставка 6% сохранится только для граждан с детьми до 6 лет. Это повлияет на возможность покупки жилья, из-за чего сократится спрос и снизятся цены.

По данном кредитного бюро, в мае банки оформили более 5,3 тыс. ипотек на покупку первичного и вторичного жилья. Однако доля льготных программ ипотечного кредитования составила 70%, что 7% меньше показателей апреля. Так что определенная тенденция уже прослеживается.