Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев принял участие в круглом столе «Умная логистика», состоявшемся в Санкт-Петербурге в рамках V Международного рыбопромышленного форума

21 сентября в рамках V Международного рыбопромышленного форума прошло заседание круглого стола «Умная логистика», одним из спикеров которого стал Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

В ходе мероприятия участники обсудили изменение структуры поставок рыбной продукции, меняющуюся систему логистики, а также формы поставок, позволяющие отслеживать и контролировать параметры продукции и её местонахождение. По мнению экспертов на долю России приходится 4 % мирового оборота рыбопродукции. Происходящие в мире события влияют на логистику, меняя географию и удлиняя цепочки поставок. «Рыба является наиболее капризным товаром и для ее доставки потребителю в основном требуется заморозка и непрерывная холодильная цепь» отметил модератор сессии Михаил Синев.

Олег Емцев в своем выступлении рассказал об информационной системе Россельхознадзора «Аргус» и подсистемах - «Ветис» и «Меркурий», с помощью которых Россельхознадзором пресекаются попытки нелегального оборота рыбы.

В изменяющихся экономических условиях тенденцией становится уменьшение объёмов импорта и увеличение экспорта, в том числе это касается и рыбопродукции. Одним из ключевых требований всех стран является обеспечение прослеживаемости, что достижимо благодаря функционалу информационных систем Россельхознадзора. Кроме того, работа в них упрощает процедуру аттестации предприятий на право осуществления экспортных поставок.

«Поступает заявка на экспорт – инспектор имеет возможность в оперативном порядке провести анализ предприятия в информационной системе - и, если не видит прослеживаемости продукции, предприятию отказывают, но проводят работу по исправлению ситуации» - рассказал Олег Емцев.

«Логистика только тогда становится «умной», когда четко отражается в информационных системах Россельхознадзора - от места вылова до конечного потребителя» - отметил Руководитель территориального управления Службы.

«Занесение всех требующихся данных в информационную систему не только обеспечивает прозрачность, но и в конечном итоге способствует уменьшению финансовых затрат предприятий и снижению административных барьеров» - заключил спикер.