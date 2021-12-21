ента новостей

14:51
В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции
14:48
СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»
14:12
Королева Великобритании не поедет в Сандрингем на Рождество
14:02
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
12:06
Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти
11:46
В Петербурге жертвой аферистов стала сотрудник ФСО
11:03
Нужно ли вкладывать деньги?
10:34
Убирайте хорошо или оштрафуем!
09:37
Думают, что переболели
21:29
Эксперт предложил сделать разным скоростной режим на Невском проспекте
14:55
Китай снижает ключевую процентную ставку впервые за 20 месяцев
12:43
Число погибших от супертайфуна Рай на Филиппинах выросло до 208 человек
12:38
В Ленобласти двое мужчин провалились под лед на снегоходе
12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:12
В Петербурге полицейские с поличным задержали «ломщиков»
12:06
В Ленобласти задержана пара, у которой изъят мефедрон
09:15
Кофеманы огорчатся
08:38
Иммунитет приближается
08:04
«Карусели» не будет
22:07
Нижегородский клуб АСК не смог выиграть у волейбольного «Зенита» ни одной партии
11:01
Откуда попал «омикрон»
10:31
Где хорошо платят пожилым
10:04
Пейте кефир
12:43
«Алые паруса» получили приз премии «Самый ОК»
12:22
Выставка токийского художника Хироаки Мияямы «Гэндзи-моногатари»
12:20
Выставка «Охота на Снарка»
12:14
«Новогодняя мистерия» в Историческом парке
12:12
На праздновании 18-летия голландской принцессы нарушили правила Covid-19
12:07
Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины
12:03
Куба вновь открывается для мира
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции

В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
В Санкт-Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции

Документ, официальное название которого «Соглашение о взаимодействии Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора, ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» и Санкт-Петербургской общественной организации «Общественный контроль» подписали 20 декабря на площадке Управления в Санкт-Петербурге. Соглашением регламентирован оперативный обмен между сторонами информацией, статистическими и аналитическими данными о фактах незаконного оборота продукции.

Управлением Россельхознадзора ведется постоянная работа по противодействию незаконному обороту товаров на территории подконтрольных регионов. Объединение усилий ведомства, лаборатории и общественной организации оптимизирует процессы мониторинга ассортимента и качества подконтрольных Россельхознадзору товаров, проведения экспертиз образцов продукции и информационного обмена.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-01-2021, 19:38
В Петербурге Россельхознадзор допустил к посадке более 3 миллионов луковиц тюльпанов
27-10-2020, 15:51
В минувшие выходные Россельхознадзор проконтролировал ввоз 19,5 тыс. тонн продукции
23-01-2020, 15:02
С нового года инспекторы Россельхознадзора изъяли более 5 центнеров ввозимой с нарушениями продукции
12-11-2020, 12:58
Россельхознадзор уничтожил 400 килограммов товаров, изъятых на Палюстровском рынке
23-10-2019, 11:09
В Петербурге не пустили азербайджанскую хурму
5-02-2020, 11:37
В Петербург не пустили цветы из Колумбии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
120
Вчера, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
259
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
241
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
0
273
15-12-2021, 13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
Наверх