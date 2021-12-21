В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции

Документ, официальное название которого «Соглашение о взаимодействии Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора, ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» и Санкт-Петербургской общественной организации «Общественный контроль» подписали 20 декабря на площадке Управления в Санкт-Петербурге. Соглашением регламентирован оперативный обмен между сторонами информацией, статистическими и аналитическими данными о фактах незаконного оборота продукции.

Управлением Россельхознадзора ведется постоянная работа по противодействию незаконному обороту товаров на территории подконтрольных регионов. Объединение усилий ведомства, лаборатории и общественной организации оптимизирует процессы мониторинга ассортимента и качества подконтрольных Россельхознадзору товаров, проведения экспертиз образцов продукции и информационного обмена.