«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты

Особенно странно новый проект выглядит на фоне неготовности первого «Лахта Центра».

На межведомственной встрече с правительственными структурами Петербурга представители ПАО «Газпром» анонсировали проект возведения ещё одной башни — «Лахта Центра-2». Согласно задумке, новый небоскреб станет вторым по высоте зданием в мире (703 метра). Башня будет состоять из 150 этажей, общая площадь сооружения составит 220 тыс. квадратных метров. Предполагается, что небоскреб возведут в акватории Невской губы неподалеку от первого «Лахта Центра». Точная стоимость проекта остается неизвестной, но очевидно, что на строительство столь масштабного сооружения потребуются миллиарды рублей.

Идею «Газпрома» построить еще один небоскреб встретили в городе с недоумением. Компания уже несколько лет не может разобраться с первым аналогичным проектом — МФК «Лахта Центр». В башне до сих пор ведутся отделочные работы, территория вокруг нее не благоустроена. Сейчас комплекс скорее выполняет имиджевую, а не практическую функцию. Невольно возникает вопрос: зачем «Газпрому» второй небоскреб, если холдинг не в состоянии освоить первый?

Эксперты пришли к выводу, что необходимости в новой башне нет. Застройка такого формата нетипична для Северной столицы, которая известна прежде всего малоэтажными особняками 18-19 веков. Уникальные исторические здания Петербурга включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, вместе они создают «небесную линию», которую может нарушить небоскреб высотой в 703 метра.

«Петербург традиционно развивался в градостроительном вопросе не по вертикали, а по горизонтали, что было вызвано еще традициями царской поры. В Ленинграде этой традиции в целом тоже держались, потому и не были построены «сталинские высотки» по образцу Москвы или Киева. Но при инициативе «Газпрома» Петербург может сместить градостроительные акценты», — отмечает архитектор Сергей Воронов.

Несмотря на то, что «Лахта Центр-2» потенциально несет угрозу сохранению архитектурного облика Петербурга, представители ЮНЕСКО комментариев по поводу планов «Газпрома» пока не давали. Возможно, в организации ждут реакции властей на инициативу холдинга.