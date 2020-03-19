Как проходит процедура МРТ плечевого сустава?

Любые аппаратные процедуры, проводимые впервые, вызывают опасение и волнение у пациента. Главным правилом томографии является сохранение неподвижности и спокойствии во время сеанса. Чтобы избавиться от опасений, нужно узнать, как проходит скрининг. Для МРТ плечевого сустава требуется специальное оборудование. Процесс сканирования и качество результатов также существенно отличаются от привычного рентгеновского исследования.

Особенности и стадии обследования

Во время диагностики на томографическом аппарате не используется радиационное поле, что делает технологию максимально безопасной для человека. Список противопоказаний к процедуре присутствует, но перечень абсолютных запретов включает только наличие протезов из металла в теле и аллергические реакции на некоторые медикаменты. В остальных случаях скрининг может быть проведен при соблюдении некоторых условий.

Ход сеанса МРТ плечевого сустава можно разделить на три стадии:

1. Подготовка. Обследуемого провожают в помещение с оборудованием, проводят инструктаж по правилам поведения во время скрининга, проверяют на наличие металлических предметов на теле или одежде, помогают разместиться внутри аппаратной установки.

2. Послойная съемка изучаемой области. Во время сеанса больной находится внутри томографа, при этом оборудование не соприкасается с телом, кожные покровы не повреждаются, боли не ощущается. Сенсоры сканируют нужную зону на заданной глубине, производятся послойные снимки с небольшими отступами друг от друга. Сканы передаются на экран, программа позволяет максимально приблизить любой патологический участок и изучить выявленную аномалию.

3. Расшифровка. После завершения манипуляции клиента провожают в общее помещение, где он может дождаться заключения и распечатанные снимков. Полученное описание не является итоговым диагнозом. Определить заболевание и спланировать стратегию лечения может только лечащий врач на основании полученных данных томографии.

В некоторых случаях перед исследованием требуется контрастное усиление. Для этого вводится специальный препарат, «подсвечивающий» ткани изнутри. МРТ плечевого сустава в данном случае проходит несколько дольше, но на самочувствии дополнительная процедура не сказывается, если у человека нет аллергии на компоненты препарата.

Где проводят диагностику?

Любая медорганизация с необходимой технической базой и обученными специалистами способна принять пациента на обследование. Не следует руководствоваться только ценой, так как скрининг на слабом томографе малоинфомативен. Для получения снимков хорошего качества требуется установка с индуктивностью не менее 1,5 Тесла. Выбрать клинику с подходящим оборудованием и по лучшей цене за услугу можно на бесплатном сервисе записи https://mrt-v-spb.ru/mrt-plechevogo-sustava/. Переходите на портал, сравнивайте и выбирайте медцентры, записывайтесь на диагностику со скидкой от сервиса.