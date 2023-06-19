Различия между остеопатией и мануальной терапией

В 2023 году стремительно увеличивается количество людей, которые прибегают к услугам мануальной терапии и остеопатии, как к альтернативным методам лечения, и чаще всего - это люди с хроническими болями и заболеваниями. В том случае, если боль уже невозможно снять обезболивающими и массажем, мануальная терапия или остеопатия - одни из последних надежд на выздоровление. Также очень распространены моменты, когда человеку предлагают хирургическое вмешательство, как решение его проблемы, но пациент решается попробовать иной путь. Очень частые случаи когжа благодаря остеопатии, мануальной терапии и другими вспомогательными направлениями такими как физио и гирудотерапия, лечебная гимнастика и иглоукалываниями удавалось справится со сложными грыжами и протрузиями.

Однако человеку впервые услышав о таких методах лечения наверняка придет в шок и в непонимание того, за что отвечает то или иное направление. Давайте разберемся.

В чем же разницам между мануальной терапией и остеопатией?

Если коротко и в двух словах:мануальный терапевт работает с костным аппаратом и суставами моментами даже грубыми методами, как в были в древности костоправы. Остеопат же более щадяще подходит к терапии, и в процессе лечения будет воздействовать на определенные зоны, которые запустят процесс саморегенерации в проблемной зоне.



В своей практике специалисты используют исключительно свои руки и знания, полученные в Медицинском ВУЗе и на остеопатической переподготовке.

Разделы остеопатии

Висцеральный, краниосакральный и структуральный - это фундаментальные разделы остеопатии. Каждый включает в себя лечение различных заболеваний, при которых врач работает с непосредственно нужной ему части тела пациента:

— Висцеральный — внутренние органы и все, что с ними связано;

— Краниосакральный — черепные кости, крестец и копчик;

— Структуральный — позвоночный столб, мышцы и суставы.

Чтобы оубчиться специальности «остеопат», будущий врач обязан пройти несколько курсов обучения в специальной школе остеопатии (обучение длится ~4 лет). К этому сроку дополнительно смело плюсуем 6 лет обучения в медицинском ВУЗе и еще 1–2 года— в интернатуре по своей основной или же дополнительной специальности.

Классическая мануальная терапия является частью остеопатии. Она включает в себя изучение структуральног раздела, не касаясь висцерального и краниосакрального.



Крайне важно: При поиске специалиста в области мануальной терапии или остеопатии остерегайтесь "врачей" без медицинского образования, прошедших исключительно факультативные занятия по остеопатии. Доверяйте свое тело и здоровье только квалифицированным врачам-остеопатам-мануалистам.

Отличие лечебного подхода в остеопатии и мануальной терапиии

В традиционной мануальной терапии используется ручное воздействие на тело пациента в том месте, где он испытывает дискомфорт и боль.

Первостепенная цель мануальной терапии — как можно быстрее устранить дискомфорт и восстановить нормальную функцию поврежденной области.

В арсенале мануального терапевта есть классические (вытяжение, давление, выпрямление) и современные техники лечения.

Все эти техники благотворно влияют на проблемную область:

— восстанавливают и усиливают кровоток;

— активизируют обмен веществ;

— купируют боль, за счет снижения чувствительности нервных окончаний;

— повышают общий тонус вокруг проблемной зоны, и улучшает общее самочувствие пациента.



Остеопат же работает со всем организмом и может потратить на проблемную область незначительное время. Однако это не означает, что врач будет заниматься чем угодно, но не тем, чтобы помочь пациенту. Остоепатия помогает через определенные зоны на теле человека воздействовать на органы и другие участки тела.

Заключение

Хотя остеопатия и мануальная терапия могут пересекаться в некоторых областях, есть явные различия в их подходах к лечению:

Остеопатия имеет более комплексный подход к лечению, мануальная терапия - более точечный и углубленный в детали.

Остеопатия устраняет широкий диапазон проблем в теле, используется как реабилитация после травм и общеукрепляющая практика. Мануальная терапия же помогает избавиться от главных болевых точек и зажимов.

Остеопат всегда действует мягки, в то время как классический мануальные техники могут вызывать неприятные ощущения.

Выбирая лечение прежде всего нужно обсудить методы с врачом. Специалист поможет подобрать комплексные остеопатические методы по восстановлению тела или мягкие мануальные техники, если классический подход покажется слишком болезненным.

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