Адмиралтейство на берегу Большого пруда в Царском Селе

В Санкт-Петербурге и его окрестностях очень много исторических мест, которые поражают своим великолепием и размахом. С каждым из них связана своя история. Архитектурные ансамбли, созданные в прошлых веках, удивляют продуманностью и тонкостью линий.

Одним из таких творений является комплекс, включающий в себя три павильона, под названием Адмиралтейство.

Красивые здания в голландском стиле были воздвигнуты в Царском Селе (ныне город Пушкин), на берегу Большого пруда Екатерининского парка в 1773 году.

История возведения Адмиралтейства

Интересный архитектурный ансамбль построили в честь включения Крымского ханства в состав Российской Империи. Это событие произошло во времена правления Екатерины Великой. Архитектором ансамбля выступил известный создатель пейзажных парков Василий Иванович Неелов.

Павильоны выполнены из красного кирпича, как бы имитируя голландскую постройку. Стоит отметить, что они очень похожи на здания в московском парке Царицыно. Во времена Екатерины II, как и в эпоху Петра I, голландский стиль в архитектуре был в почете. Сложно поверить в то, что это не дворцы для важных персон, а всего лишь хозяйственные постройки.

Почему комплекс называется Адмиралтейство?

Ранее на месте Адмиралтейства стоял сарай для шлюпок, на которых придворные катались по Большом пруду. Когда павильоны отстроили, в них стали размещать коллекционные судна. Эта коллекция со временем пополнялась императорскими лодками и различными гребными судами из разных стран.

В ней были такие эксклюзивные экспонаты как трешкоут самой императрицы Екатерины Великой, китайский сампан, каяк императора Николая I, который ему подарил турецкий султан, венецианская гондола и много других интересных судов. "Далеким предком" Адмиралтейства стал потешный флот, принадлежавший Петру Великому.

Что находилось внутри павильонов?

На первом этаже главного здания, называемого Шлюпочным сараем, хранились лодки. На втором, который был назван Голландским, во времена Екатерины II играл оркестр. Под звуки, доносящиеся со второго этажа, придворные катались на празднично украшенных судах с фонариками. Английские гравюры украшали стены второго этажа, там же хранились различные флаги и знамена, устанавливаемые на лодки.

Адмиралтейство сегодня

В двух других зданиях, располагающихся по бокам, держали птиц. Эти корпуса были названы, соответственно, Птичьими домиками. В них обитали лебеди, утки, фазаны и даже павлины. Птиц выпускали из вольеров, чтобы водоплавающие украшали водную гладь, а другие выхаживали по берегу.

Матросский домик, который был построен позже, в 1780 году, тоже включили в ансамбль Адмиралтейства. В нем размещались матросы, которые служили гребцами на потешных лодках для катания. Во времена Второй Мировой войны, к сожалению, коллекция ценнейших лодок была утрачена. Здания также пострадали от обстрелов.

В современности весь комплекс был отреставрирован. Теперь в главном здании проводят различные выставки, а в одном из птичьих домиков открыли ресторан под названием «Адмиралтейство». На Голландском этаже в зале можно увидеть модель Готторпского глобуса, который привез в Россию еще Петр Великий.