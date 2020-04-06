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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Активный отдых » Надувные лодки «Флагман»: разновидности, маркировка, преимущества

Надувные лодки «Флагман»: разновидности, маркировка, преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
На сегодняшний день компания «Флагман» является одним из лидирующих производителей надувных плавательных средств из ПВХ в России. Для изготовления лодок

На сегодняшний день компания «Флагман» является одним из лидирующих производителей надувных плавательных средств из ПВХ в России. Для изготовления лодок применяется современное оборудование, соответствующее международным стандартам качества и безопасной эксплуатации.

Назначение и маркировка

Надувные лодки «Флагман» могут применяться для разных целей:

  • рыбалка на любых водоемах, охота;
  • морские прогулки, семейный отдых;
  • экстремальные виды спортивных развлечений, включая водные лыжи и дайвинг;
  • перевозка людей и грузов.

К основным рабочим параметрам плавательных средств этого производителя относятся высокая скорость передвижения и безопасность при столкновении с волнами, обусловленная особенностями конструкции. Линейка производства включает в себя как гребные модели, для управления которыми используются только весла, так и моторные, с возможностью установки двигателя.

Модельный ряд изделий «Флагман» имеет обозначения, по которым можно определить некоторые характеристики:

  • N – указывает на то, что для изготовления использовался ПВХ с плотностью 750 г/м2;
  • Н – плотность поливинилхлорида составляет 880 г/м2;
  • Т – плавательное средство оборудуется транцем, необходимым для установки мотора (максимально возможная мощность двигателя составляет не более 3,5 лошадиных сил);
  • U – обозначает модель, которая вошла в состав лимитированной партии (такие лодки производились к юбилею компании, который был в 2014 году);
  • L – плавательное средство легкой комплектации;
  • IGLA – плавсредства с минимальным диаметром баллонов и удлиненной кормовой частью.

Важно: помните о том, что хранение лодки ПВХ допускается только при комнатной температуре. Если вы оставите изделие на зиму в гараже, серьезные температурные перепады могут ослабить и разрушить структуру материала.

Приобрести лодки «Флагман» можно как в интернет-магазинах, так и оффлайн. Для изготовления плавсредств используется поливинилхлорид, который в несколько раз прочнее резины.

Обзор преимуществ и особенностей

Основные достоинства и особенности товаров «Флагман»:

  1. Безопасность. При движении в сильный ветер судно не будет прогибаться или подниматься на волнах. Это обеспечивается за счет хорошей амортизации.
  2. Комфорт использования. Многие рыбаки отмечают удобство эксплуатации плавсредст. Кроме того, производитель предусмотрел возможность установки дополнительного оборудования, которое делает эксплуатацию еще более комфортной.
  3. Высокая скорость движения. Если поставить на плавательное средство двигатель мощностью до 10 «лошадок», это позволит ему развивать скорость до 35 км/ч. При относительно невысокой стоимости продукции этот показатель внушительный.
  4. Компактность. Благодаря небольшим размерам лодку легко хранить и перевозить. Процедура сборки выполняется достаточно быстро.
  5. Длительный ресурс эксплуатации. Долговечность изделия достигается за счет использования проверенного и прочного материала при изготовлении.

Для подготовки судна не требуется много времени, эту процедуру можно выполнить самостоятельно. Данный факт особенно важен для рыбаков и охотников, которые любят проводить время в одиночестве.

Как правильно подобрать мотор для надувной лодки

При выборе двигателя для плавательного средства нужно учитывать следующие параметры:

  1. Скорость. Показатели, влияющие на эту характеристику, – мощность силового агрегата, время разгона для выхода на глиссирование.
  2. Объем двигателя, масса и размеры. В данном случае рыбак должен определиться, что ему важнее: комфорт или технические параметры. Необходимо опираться на особенности конкретной модели лодки, а также изучить ее техпаспорт, поскольку часто производитель указывает информацию в документации касательно установки оборудования. В целом, всегда можно найти компромиссный вариант, который обеспечит и комфорт использования, и высокие технические характеристики.
  3. Средства безопасности, гарантия от производителя.

Разумеется, при выборе мощности двигателя многие обращают внимание на бренд производителя. Здесь вы должны решить сами: довериться популярности компании или проконсультироваться со специалистами отрасли, которые помогут сделать правильный выбор. Современный рынок предлагает пользователям десятки качественных двигателей японского, европейского или китайского производства. Все они отличаются как по эффективности работы, так и по характеристикам, фактическому ресурсу эксплуатации. Рекомендуем ознакомиться с отзывами покупателей, чтобы сразу отбросить модели, которые вас не устраивают.

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