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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Преимущества и особенности выбора красного фундаментного кирпича

Преимущества и особенности выбора красного фундаментного кирпича

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageup.ru
На данный момент красный фундаментный кирпич пользуется спросом. В чем заключаются его преимущества.

Фундамент из кирпича возводится исключительно на сухой почве, не склонной к какому-либо смещению. Однако полностью исключить контакт с влагой нереально, поскольку она появляется не только от грунтовых вод, но и в результате таяния снега или длительных дождей. Подобные факторы со временем способствуют разрушению строительного материала, поэтому необходимо сразу продумывать усиленную гидроизоляцию, обустройство дренажа и другие работы по укреплению фундаментной конструкции.

Несмотря на специфические особенности, фундаментный кирпич имеет массу положительных качеств. Они представлены такими моментами:

  • по сравнению с бетонным фундаментом кирпич дает быструю усадку, что позволяет своевременно определить слабые места конструкции;
  • легкость в кладке, отсутствие необходимости применения спецтехники;
  • особенные свойства материала способствуют предотвращению появления плесени и процесса гниения;
  • кладка кирпича минимизирует расходы по сравнению с заливкой из бетона;
  • фундамент из кирпича достаточно стойкий, может прослужить более 50 лет;
  • кирпичную кладку можно ремонтировать по зонам без риска обвала сооружения;
  • кирпич является экологически чистым материалом.

Стоит отметить, что кирпич красный фундаментный лучше брать полнотелый, а не пустотелый. Такой материал меньше поддается влиянию влажной среды, не нуждается в частой реконструкции. Однако здесь стоит подумать о дополнительном шаре утеплителя и гидроизоляции внутри и снаружи кладки. Среди основных плюсов стоит выделить тот момент, что с материалом несложно работать, он недорогой.

При выборе фундаментного кирпича нужно учитывать характеристики плотности (1600 кг/куб.м.), водопоглощения (6-16%), марку прочности (М150, а лучше М250), морозостойкости (минимум 35 циклов). Прочность и долговечность материала зависит от почвы, поскольку при повышенной влажности в микротрещины кирпича попадает вода, замерзает и разрушает его структуру изнутри. На долговечность материала указывает число циклов заморозки (чем больше, тем лучше).

При покупке красного кирпича стоит обратить внимание на его цвет. Он должен быть равномерным, не слишком бледным и не чересчур ярким. Форма кирпича должна быть четкой и ровной, без признаков крошения.

Однако несмотря на достаточно внушительные преимущества красного кирпича, необходимо помнить о том, что сооружения с кирпичным фундаментом не должны быть слишком высокими (не более 3 этажей). Материал постройки лучше выбирать полегче – пенобетон или дерево. Не подходит использование кирпича для бетонных или кирпичных сооружений.

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