ента новостей

11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
16:12
Выставка «Краски радости»
16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
15:36
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
15:34
Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти
15:31
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте
10:34
В Кронштадте на пожаре погибли три человека
10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
10:18
Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм
09:11
Путин не может общаться с Зеленским
09:10
Бельский поздравил с днем отца
09:07
Беременных призывают прививаться
17:53
Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле
09:07
Страна богатая, а люди бедные – почему?
09:05
В чем минусы жесткого воспитания?
09:03
Петербург активно взаимодействует с Арктикой
19:25
В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию
19:23
На КАД полностью перекроют движение
12:06
В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Ограждения кровли, особенности монтажа

Ограждения кровли, особенности монтажа

0
18
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Установка заграждающих элементов на кровлях многоэтажных зданий регламентируется ГОСТом, строительными, пожарными нормами.

Установка заграждающих элементов на кровлях многоэтажных зданий регламентируется ГОСТом, строительными, пожарными нормами. Ограждения могут быть экранными (либо рамка из металла с наполнением из композитных материалов, либо кронштейны, удерживающие стеклянную панель), комбинированными и решетчатыми.

Решетчатые ограждения - сборные конструкции, состоящие из вертикальных опор и горизонтальных планок из стальной трубы круглого (круглоовального сечения). Такие заграждения относительно просто монтировать, служат они 15-20 лет, и заодно выполняют функции снегорассекателей.

В каталоге, на https://pprol.ru/, сайте компании-производителя PP Rolled можно посмотреть образцы ограждений, проектные документы, оформить заказ с самовывозом или доставкой до объекта.

Вся металлопродукция сертифицирована, прошла испытания на прочность, что подтверждается результатами протоколов испытания.

Фото1

Монтаж

Состоит из нескольких этапов:

Разметка – расстояние между опорами и краем крыши не менее 50 см либо равняется ширине карниза. Установка ограждений на край кровли запрещена, поскольку при скоплении наледи возможно частичное, полное обрушение карниза.

Расстояние между самими опорами -не более 1200 м, но в стандартный комплект поставки обычно входят стойки из расчета 1 шт. на метр горизонтальной трубы. Допустимое отклонение от прямолинейности – не более 5 мм на каждые 7, 200 м ограждения, поэтому разметку проводят с использованием строительного уровня.

Второй этап – установка опор, с регулировкой относительно плоскости кровли. Предельно допустимое отклонение во вертикали – 4 мм.

Третий – монтаж перекладин. Расстояние между горизонтальными планками 300 мм. Перекладины стыкуются между собой при помощи замкового соединения (либо края труб обжимаются), дополнительно фиксируются саморезами.

Конструкция в сборе – непрерывная, за исключением выходов на кровлю с пожарных лестниц. Горизонтальные элементы должны быть надежно соединены между собой, вертикальные - жестко прикреплены к основанию.

Фото2

Приемка

Включает осмотр, испытания на прочность, проводятся лицензированными организациями.

На первом этапе оценивается качество сварных швов, полимерного покрытие, проводятся замеры для проверки имеющихся отклонений по размерам (перпендикулярности конструкции в сборе и каждой секции), прямолинейности. Если отклонения превышают допустимые – конструкция автоматически не проходит испытания.

Второй этап – проверка на устойчивость к горизонтальным нагрузкам. Испытание проводится с приложением нагрузки (любым способом, не противоречащим технике безопасности) на вертикальные и горизонтальные элементы.

После удаления груза не должно быть следов деформации, растяжения, разрывов металла, повреждения сварных швов. По результатам проверки конструкцию либо принимают (признают безопасной), либо выдают предписание об устранении нарушений. Так что на ограждениях лучше не экономить - демонтаж некачественных, замена обойдутся дороже.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-12-2016, 23:20
Лучшие ограждения для лестниц
25-03-2019, 09:33
Незаконные ограждения
5-02-2019, 23:52
Простота и надежность панельного ограждения
1-10-2020, 19:58
«А ГРУПП Стальные Конструкции»: надежные и качественные металлоконструкции
28-03-2016, 23:19
Фасадные строительные леса
3-11-2020, 14:58
Особенности и нюансы монтажа промышленного оборудования

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
252
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
233
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
311
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
319
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх