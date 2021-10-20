Ограждения кровли, особенности монтажа

Установка заграждающих элементов на кровлях многоэтажных зданий регламентируется ГОСТом, строительными, пожарными нормами. Ограждения могут быть экранными (либо рамка из металла с наполнением из композитных материалов, либо кронштейны, удерживающие стеклянную панель), комбинированными и решетчатыми.

Решетчатые ограждения - сборные конструкции, состоящие из вертикальных опор и горизонтальных планок из стальной трубы круглого (круглоовального сечения). Такие заграждения относительно просто монтировать, служат они 15-20 лет, и заодно выполняют функции снегорассекателей.

В каталоге, на https://pprol.ru/, сайте компании-производителя PP Rolled можно посмотреть образцы ограждений, проектные документы, оформить заказ с самовывозом или доставкой до объекта.

Вся металлопродукция сертифицирована, прошла испытания на прочность, что подтверждается результатами протоколов испытания.

Монтаж

Состоит из нескольких этапов:

Разметка – расстояние между опорами и краем крыши не менее 50 см либо равняется ширине карниза. Установка ограждений на край кровли запрещена, поскольку при скоплении наледи возможно частичное, полное обрушение карниза.

Расстояние между самими опорами -не более 1200 м, но в стандартный комплект поставки обычно входят стойки из расчета 1 шт. на метр горизонтальной трубы. Допустимое отклонение от прямолинейности – не более 5 мм на каждые 7, 200 м ограждения, поэтому разметку проводят с использованием строительного уровня.

Второй этап – установка опор, с регулировкой относительно плоскости кровли. Предельно допустимое отклонение во вертикали – 4 мм.

Третий – монтаж перекладин. Расстояние между горизонтальными планками 300 мм. Перекладины стыкуются между собой при помощи замкового соединения (либо края труб обжимаются), дополнительно фиксируются саморезами.

Конструкция в сборе – непрерывная, за исключением выходов на кровлю с пожарных лестниц. Горизонтальные элементы должны быть надежно соединены между собой, вертикальные - жестко прикреплены к основанию.

Приемка

Включает осмотр, испытания на прочность, проводятся лицензированными организациями.

На первом этапе оценивается качество сварных швов, полимерного покрытие, проводятся замеры для проверки имеющихся отклонений по размерам (перпендикулярности конструкции в сборе и каждой секции), прямолинейности. Если отклонения превышают допустимые – конструкция автоматически не проходит испытания.

Второй этап – проверка на устойчивость к горизонтальным нагрузкам. Испытание проводится с приложением нагрузки (любым способом, не противоречащим технике безопасности) на вертикальные и горизонтальные элементы.

После удаления груза не должно быть следов деформации, растяжения, разрывов металла, повреждения сварных швов. По результатам проверки конструкцию либо принимают (признают безопасной), либо выдают предписание об устранении нарушений. Так что на ограждениях лучше не экономить - демонтаж некачественных, замена обойдутся дороже.