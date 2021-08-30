Монтаж мягкой кровли своими руками

Под мягкой кровлей понимают кровельные гибкие материалы, отличающиеся отличными потребительскими характеристиками. Различают ее рулонные и штучные виды. Они хорошо защищают здания от атмосферных явлений, а также преображают внешне. Мягкая кровля весит мало, ее легко кроят и крепят.

Неоспоримый плюс – возможность самостоятельного монтажа. Чтобы сделать кровлю, не обязательно иметь профессиональные навыки. Используя инструкцию, можно выполнить это без помощи мастеров. Если вас интересует самостоятельный монтаж, переходите по ссылке https://www.docke.ru/articles/roof/tekhnologiya-ustroystva-krovli-iz-gibkoy-cherepitsy/.

Особенности мягких кровельных материалов

Группа таких покрытий – это модифицированные виды рубероида. Используя новые разработки, изготовители усовершенствовали привычный материал. У рубероида они позаимствовали легкость, гибкость, водоотталкивающие качества. Состав также был улучшен, за счет чего срок эксплуатации стал более долгим.

По варианту монтажа мягкие покрытия для кровли делят на:

Рулонные. Их поставляют в рулонах. К ним причисляют битумные версии рубероида, полимерные мембраны. Рулонные виды укладывают полосками. Полимерные приклеивают. Битумные прикрепляют способом наплавления. Они хорошо подходят для плоских, пологих крыш, уклон которых не превышает девять градусов.

Кровельные мастики. Поставки происходят в готовом виде, а также в холодной форме, готовой к разогреву. Их толстым слоем напыляют на поверхность. Итогом становится однородное покрытие, не имеющее швов. Укрепляют кровлю армирующей сеткой. Такие материалы годятся только для плоских крыш.

Черепица битумная. Представляет собой лучшую версию рубероида, разделенного на листы. С тыльной стороны находится клейкая полоса. С ее помощью листы поштучно приклеивают к основе. Дополнительно закрепляют все саморезами, кровельными гвоздями. Битумная кровля нагревается лучами солнца, листы спекаются и образуют плотную поверхность.

Малоэтажное частное строительство активно применяет штучный вид. Низко-скатные, плоские кровли над жилыми домовладениями редко делают. Обычно плоская крыша венчает бытовые сооружения. Но не каждый потребитель решится использовать мембрану, мастику для своего сарая. Наибольшей популярностью пользуется черепица битумная.

Процесс укладки битумной мягкой кровли

Она применяется для крыш любой архитектуры и крутизны. Если наклон ската менее 12 градусов, битумная черепица не рекомендована. Материал изготавливают многие производители. Различия имеются в составе мягкой кровли. Технология ее укладки идентична.

Плюсом и минусом покрытия из битума считается его гибкость. Процесс происходит быстро за счет минимальных усилий для обустройства карнизов, примыканий. Тем не менее, та же гибкость требует сооружения сплошной обрешетки. Гонты, которые гнутся, должны иметь твердую ровную опору.

Битумное покрытие имеет отличные гидроизоляционные качества за счет большого числа пор, пропускающих воздух, жидкость. Кровельная конструкция надежно защищена от дождя. Пар изнутри также не выходит. Поэтому необходимо заранее позаботиться о местах выхода пара. Иначе внутри конструкции будет накапливаться конденсат. Это приведет к образованию плесени. Тогда прочная крыша невозможна. Чтобы кровля служили долго, необходимо создать систему вентиляции. Она должна состоять из продухов для притока наружного воздуха и свободного перемещения воздушных масс изнутри. Продухи – это каналы, сделанные из обрешетки, или зазор для вентиляции. Они предназначены для свободного проветривания материала, который стал утеплителем. При этом под кровлей не должны образовываться воздушные мешки. Изготовители битумной черепицы советуют перед установкой гонтов делать слой дополнительной гидроизоляции. В инструкции они обычно указывают подходящие для этого материалы. Применять допускается и продукцию, схожую по качествам. Если применяют несовместимые компоненты, то слои битума могут не образовать монолита, покрытие вздуется. Полиэтилен не используют, как и традиционный рубероид.

Гибкую черепицу укладывают только на сплошную, жесткую основу. На обрешетку делают сплошное покрытие из плиты, фанеры. Для температурного расширения оставляют небольшой зазор. Главное требование – ровная поверхность, возможность фиксации гвоздями. Для создания подходящей основы берут сухую доску. Это необходимо, чтобы в дальнейшем поверхность не образовала волны. Чтобы кровля служила долго, не стоит пренебрегать подкладочным ковром. Это предупредит попадание воды в пространство под кровлей. Подобрать подкладочный материал не сложно, так как он должен отвечать тем же критериям, что и сама мягкая черепица.