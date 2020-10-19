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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
rsk-piter.ru
Кому необходима гидроизоляция кровли?

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляцией принято называть комплекс мер по защите строительных конструкций или материалов от пагубного воздействия влаги. Чаще всего это касается кровли, которая принимает на себя все атмосферные осадки. При этом ни один кровельный материал неспособен обеспечить крыше здания абсолютную герметичность. Влага будет просачиваться на участках примыкания покрытия к стеновым конструкциям или на участках подведения инженерных коммуникаций. Предотвратить перечисленные проблемы поможет только качественная гидроизоляция кровли.

Кому необходима гидроизоляция?

Герметичность стыков кровельного покрытия необходима всем зданиям и сооружениям. Сюда относятся:

  • Многоквартирные дома: плоская и скатная кровля;
  • Промышленные объекты;
  • Складские помещения;
  • Коммерческие и административные здания.

Пренебрегать такой защитой не стоит. Гидроизоляционные материалы не только повышают герметичность стыков. Они предотвращают появление грибка и плесени на перекрытиях, способствуют сохранности теплоизолирующих материалов. Если гидроизоляция нарушена или выполнена с нарушением технологических процессов, происходит постепенное разрушение основания, что может привести к печальным последствиям.

Виды и способы гидроизоляции

Все материалы, которые используются для выполнения таких работ, обладают своими особенностями, что определяет их целевое применение. Для кровельных работ обычно используются такие виды гидроизоляции:

  1. Жидкая – при нанесении заполняет все микротрещины, повышает адгезию основания с финишным покрытием;
  2. Битумная – это мастика, обладающая повышенной устойчивостью к агрессивной среде и внешним воздействиям, рекомендована для эксплуатируемой кровли;
  3. Рулонная – выпускается на битумной или полимерной основе, отличается простотой укладки и высокой плотностью;
  4. Полимерная – образует бесшовное покрытие, может прослужить до 25 лет, полностью сохраняя эксплуатационные свойства;
  5. Обмазочная – жидкая консистенция, которая после застывания образует однородный и герметичный слой;
  6. Окрасочная – наносится многослойно по внешней и внутренней стороне кровельного покрытия.

Этапы выполнения работ

Укладывается гидроизоляция в несколько этапов. Вначале подготавливается основание с которого удаляются остатки предыдущих изоляционных материалов. Крупные трещины заделываются, значительные перепады устраняются. Для повышения адгезии поверхность грунтуется.

После подготовки, на поверхности расстилается рулонный материал или наносится обмазочная мастика. Работы проводятся только в сухую погоду, влажность бетонного покрытия не должна превышать 4%.

Заключение

Гидроизоляция – это единственный способ защитить крышу от пагубного воздействия окружающей среды. Благодаря широкому выбору гидроизоляционных материалов, можно подобрать оптимальное решение для любой крыши. Однако выполнением таких работ должны заниматься только профессионалы, иначе не получится добиться желаемого результата.

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