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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » ППС, ПСБ-С, ЭППС: пенополистирол ли это?

ППС, ПСБ-С, ЭППС: пенополистирол ли это?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vk.com
Бытует мнения, что под всеми перечисленными сокращениями скрывается самый простой пенопласт, но это не так.

Бытует мнения, что под всеми перечисленными сокращениями скрывается самый простой пенопласт, но это не так. Между сортами есть отличия, зачастую весьма существенные. Разберемся в них более подробно. Начать стоит с того, что в строительстве вообще нет понятия “пенопласт”. Это чисто разговорный термин, который не обозначает пенополистирол, использующийся специалистами строительного дела.

ППС и ПСБ: есть ли разница?

Пенопласт ППС и пенопласт ПСБ-С – это сорта стандартного пенополистирола белого цвета. Метод его изготовления основан на вспенивании полистирола, причем форма плит и панелей достигается без использования механических прессов. Расширение сырья продолжается до тех пор, пока форма не будет заполнена на 100%, а окончательное формование достигается воздействием пара.

Все виды пенопласта на https://striwer.ru

Пара наименований появилась из-за того, что производственный процесс регламентировался двумя государственными стандартами:

  • ГОСТ за номером 15588-86. Документ утвержден еще во времена СССР, оставался актуальным вплоть до 2014 года. В нем использовались маркировки “ПСБ”, где буква “Б” обозначала именно факт производства без использования пресса. Также использовалась и маркировка “ПСБ-С”. Дополнительная литера указывала на присутствие в составе компонентов, увеличивающих стойкость к огню;
  • ГОСТ за номером 15588-2014. Стандарт пришел на смену советскому аналогу. В нем утверждена маркировка “ППС”. Такой пенополистирол изначально предполагает присутствие в составе компонентов, препятствующих воспламенению.

Получается, что нынешний ППС почти полностью повторяет пенополистирол ПСБ-С за исключением плотности. По прежнему стандарту, плотность ПСБ-С25 может варьироваться от 15.1 до 25 килограмм на метр кубический. Современный стандарт строго говорит, что плотность данного сорта не может быть менее 25 килограмм на метр кубический.

Отличия ППС-Ф от ППС

Наличие буквы “Ф” говорит о том, что материал ориентирован на утепление фасадов. Действительно, он широко используется в Москве и организациями, и частными клиентами. Некоторые утверждают, что сорт характеризуется также большей плотностью, но это неверно. Отличаются, однако, иные параметры:

  • Стойкость к огню. Фасадный материал горит всего лишь секунду, обычный – 4;
  • Коэффициент поглощения воды не больше процента, у стандартного – от 2 до 4;
  • Высокий уровень прочности на сжатие, на 20 кПа выше, чем у простого.

ЭППС – это “фикция”

ЭППС – сокращение, скрывающее пенополистирол, сформованный методом экструзии. Для материала характерны иные характеристики, объясняющиеся именно более совершенной производственной методикой. ЭППС – это лишь аббревиатура, в официальных документах она не применяется как конкретный термин. Параметры ЭППС зафиксированы в ГОСТ за номером 32310-2012. По сути, он является аналогом одного из европейских стандартов, но характеризуется некоторыми отличиями. Для материала характерна огромная прочность на сжатие и минимальный коэффициент поглощения воды.

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