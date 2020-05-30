ППС, ПСБ-С, ЭППС: пенополистирол ли это?

Бытует мнения, что под всеми перечисленными сокращениями скрывается самый простой пенопласт, но это не так. Между сортами есть отличия, зачастую весьма существенные. Разберемся в них более подробно. Начать стоит с того, что в строительстве вообще нет понятия “пенопласт”. Это чисто разговорный термин, который не обозначает пенополистирол, использующийся специалистами строительного дела.

ППС и ПСБ: есть ли разница?

Пенопласт ППС и пенопласт ПСБ-С – это сорта стандартного пенополистирола белого цвета. Метод его изготовления основан на вспенивании полистирола, причем форма плит и панелей достигается без использования механических прессов. Расширение сырья продолжается до тех пор, пока форма не будет заполнена на 100%, а окончательное формование достигается воздействием пара.

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Пара наименований появилась из-за того, что производственный процесс регламентировался двумя государственными стандартами:

ГОСТ за номером 15588-86. Документ утвержден еще во времена СССР, оставался актуальным вплоть до 2014 года. В нем использовались маркировки “ПСБ”, где буква “Б” обозначала именно факт производства без использования пресса. Также использовалась и маркировка “ПСБ-С”. Дополнительная литера указывала на присутствие в составе компонентов, увеличивающих стойкость к огню;

ГОСТ за номером 15588-2014. Стандарт пришел на смену советскому аналогу. В нем утверждена маркировка “ППС”. Такой пенополистирол изначально предполагает присутствие в составе компонентов, препятствующих воспламенению.

Получается, что нынешний ППС почти полностью повторяет пенополистирол ПСБ-С за исключением плотности. По прежнему стандарту, плотность ПСБ-С25 может варьироваться от 15.1 до 25 килограмм на метр кубический. Современный стандарт строго говорит, что плотность данного сорта не может быть менее 25 килограмм на метр кубический.

Отличия ППС-Ф от ППС

Наличие буквы “Ф” говорит о том, что материал ориентирован на утепление фасадов. Действительно, он широко используется в Москве и организациями, и частными клиентами. Некоторые утверждают, что сорт характеризуется также большей плотностью, но это неверно. Отличаются, однако, иные параметры:

Стойкость к огню. Фасадный материал горит всего лишь секунду, обычный – 4;

Коэффициент поглощения воды не больше процента, у стандартного – от 2 до 4;

Высокий уровень прочности на сжатие, на 20 кПа выше, чем у простого.

ЭППС – это “фикция”

ЭППС – сокращение, скрывающее пенополистирол, сформованный методом экструзии. Для материала характерны иные характеристики, объясняющиеся именно более совершенной производственной методикой. ЭППС – это лишь аббревиатура, в официальных документах она не применяется как конкретный термин. Параметры ЭППС зафиксированы в ГОСТ за номером 32310-2012. По сути, он является аналогом одного из европейских стандартов, но характеризуется некоторыми отличиями. Для материала характерна огромная прочность на сжатие и минимальный коэффициент поглощения воды.