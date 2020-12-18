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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Где в Питере лучше жить: рейтинг районов Спб

Где в Питере лучше жить: рейтинг районов Спб

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Рейтинг наиболее комфортных для жизни районов Санкт-Петербурга

Рейтинг наиболее комфортных для жизни районов Санкт-Петербурга

На качество жизни в городе влияет множество факторов. Важнейшими являются наличие транспортных развязок, расположение относительно к центру города, присутствие необходимой инфраструктуры, близко расположенные объекты, качество и возможность выбора жилья, хорошая экологическая обстановка. На основе анализа перечисленных факторов можно оценить районы и выделить наиболее оптимальные для проживания и составить рейтинг наиболее привлекательных и комфортных районов Питера.

Рейтинг районов Санкт-Петербурга по комфортности проживания

Выборгский – 1 место

Среди старейших территорий мегаполиса наилучшим образом выделяется Выборгский район. Территория его протянулась от центра к окраине города. Обладает определенным престижем, где хорошо развиты социально-бытовая и развлекательная инфраструктура и присутствуют все нужные характеристики для удобства проживания.

Транспортная доступность

Удобные транспортные развязки и магистрали присутствуют в достаточном количестве и создают относительное комфортное транспортное передвижение в пределах своего района, однако ближе к его границам уже вероятно образование заторов. Чтобы улучшить движение и разгрузить старые дороги была построена новейшая ЗСД. В пределах района располагается шесть станций метро, которых кажется уже недостаточно, но пока явных проблем нет.

Инфраструктура

Отлично развита социально-бытовая инфраструктура, в том числе достаточно торговых и развлекательных комплексов, магазинов, ресторанов и бизнес-центров.

Экология

Несмотря на наличие промышленных предприятий, их влияние компенсируется зелеными парковыми зонами, которые составляют почти треть площади района. Это создает благоприятную окружающую среду и является одним из определяющих факторов при подборе жилья.

Недвижимость

Расположенные к центру территории района изобилуют старыми зданиями – дореволюционной и довоенной застройки, сталинками и хрущевками. Чем дальше от центра, тем больше встречается новостроек. Выборгский является лидером по количеству новых проектов, к тому же здесь в наличии недвижимость всех категорий, от эконом до элитного жилья. Темп застройки в последующем будет снижаться из-за снижения числа свободных территорий для возведения жилых комплексов.

Московский – 2 место

Один из престижных благоустроенных районов Северной столицы, расположенный в юго-западной ее части. Памятники архитектуры, исторические и музейные ансамбли, как Новодевичий монастырь, Чесменский дворец, Московские триумфальные ворота сочетаются с новыми кварталами жилых комфортабельных комплексов.

Петродворцовый – 3 место

Одна из элитных территорий с роскошными современными жилыми комплексами. Дальнейшее развитие территории пока приостановлено из-за плохой транспортной доступности.

Курортный – 4 место

Побережье вдоль Финского залива считается престижным местом проживания на территории Северной столицы. Уровень застройки и качество жилья находится на высоком уровне.

Приморский – 5 место

В настоящий момент, стремительно развивающийся район. Свободные территории быстро застраиваются современными жилыми комплексами, центрами бизнеса и торговли.

Пушкинский – 6 место

Благоустроенная и комфортабельная территория, с хорошей экологической обстановкой, расположена близко к центру мегаполиса. Эти особенности района определяют популярность у потенциальных покупателей жилья, а также среди девелоперов.

Петроградский – 7 место

Относится к старейшим районам, является историческим центром. Располагается на семи островах Невы, что обуславливает специфику и характерные особенности при застройке и развитии территории.

Василеостровский – 8 место

Территория хорошо благоустроена, здесь располагаются здания прекрасной архитектуры. Но островное положение, обладая своими неоспоримыми преимуществами, с другой стороны создают проблемы – это и плохое транспортное сообщение и возникающие проблемы при возведении новостроек по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой.

Красносельский – 9 место

Обычный «спальник» в юго-западной части мегаполиса, граничит с Ленинградской областью. Здесь хорошая экологическая обстановка и низкие цены на недвижимость, которые привлекают покупателей.

Невский – 10 место

Расположен с восточной стороны города и разделен на две половины протекающей рекой. Характеризуется частой застройкой.

Центральный – 11 место

Привлекательным этот район является в связи с близким расположением к государственным и муниципальным службам. Также здесь присутствуют обычные объекты старейших территорий – театры, памятники архитектуры, музеи.

Адмиралтейский – 12 место

На территории старейшего района Питера соседствуют дворы-колодцы с шедеврами архитектуры. Контраст присутствует и в сочетании элитных новостроек с ветхими зданиями старой постройки.

Фрунзенский – 13 место

Считается одной из старейших территорий Санкт-Петербурга, сейчас является типичным спальным районом, с плохой транспортной доступностью. В настоящее время здесь практически не ведется новое строительство, а местные многоэтажки не обладают большой привлекательностью и не пользуются большим спросом. Подобные условия не способствуют привлечению инвесторов.

Калининский – 14 место

Территория этого района занимает наибольшую площадь по сравнению с другими районами. Южную часть занимает промышленная зона, по северу располагается плотная застройка многоэтажками спального района.

Кировский - 15 место

Относительно небольшой район, расположенный на юго-западе Северной столицы, граничит с Финским заливом. Расположенная рядом с торговым портом территория является наиболее привлекательным для ведения бизнеса, для создания делового центра. Эта часть города не слишком привлекательна с точки зрения комфортности проживания.

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