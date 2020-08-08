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Питерец.ру » Общество » Самые «неспящие» районы

Самые «неспящие» районы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sobaka.ru
Составлен рейтинг «неспящих» районов Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице определили самые «неспящие» районы. Этот своеобразный рейтинг был составлен сервисом «Самокат», занимающимся доставкой еды и напитков. При его формировании учитывались заказы кофе и энергетических напитков.

В итоге самыми «неспящими» оказались жители Приморского района. Второе место осталось за жителями Выборского района. Тройку «призеров» замкнул Невский район. Для анализа были взяты 125 тыс. заказов. Интересно, что заявки на кофе и энергетики поступали в основном вечером или рано утром.

Исследования показали, что петербуржцы потребляют на 12% больше кофе, чем москвичи. Хотя этот результат трудно проверить, чтобы убедиться в его объективности, мы можем с уверенности сказать, что петербуржцы любят кофе.

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