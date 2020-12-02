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Приморский район: жизнь в эко-стиле

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
polis-group.ru
Особого внимания заслуживают новостройки в Приморском районе СПб от застройщика «Полис Групп». Сегодня у покупателей есть возможность приобрести квартиру в ЖК

Вы хотите жить в Петербурге, быстро добираться в центр города и курортную зону и при этом иметь возможность совершать прогулки по лесопарку с нетронутой природой? Вам важно, чтобы вся необходимая инфраструктура: образовательные учреждения для детей разного возраста, поликлиники, спортивные клубы, магазины и развлекательные заведения были в шаговой доступности? Тогда вам стоит выбрать Приморский район!

Приморский – самый активно развивающийся район города. На его долю приходится почти пятая часть от всех петербургских новостроек. В основном это объекты комфорт-класса, в которых представлен широкий ассортимент квартир по разумным ценам.

Особого внимания заслуживают новостройки в Приморском районе СПб от застройщика «Полис Групп». Застройщик входит в десятку лучших строительных компаний Северной столицы. Его объекты отличают высокое качество строительства, оригинальная архитектура и высокий уровень комфорта и безопасности.

Сегодня у покупателей есть возможность приобрести квартиру в ЖК «Полис на Комендантском». Второе название новостройки – эко-кварталы, и оно полностью оправдано. Жилые корпуса высотой от 17 до 24 этажей образуют уютные внутренние дворы, в которых много зеленых насаждений - деревья и кустарники разных пород и ландшафтный по авторскому проекту. Также застройщик обустроит здесь веревочный городок, который станет любимым местом отдыха детей и подростков. Для взрослых предусмотрены спортивные площадки и места для отдыха.

Экостиль прослеживается не только в организации внутреннего пространства. За счет установки современных инженерных систем жители смогут сократить расходы на коммунальные платежи без ущерба качеству жизни.

Будет в комплексе и своя инфраструктура:

  • Школа и три дошкольных образовательных учреждения;

  • Коммерческая зона;

  • Многоуровневый паркинг.

Покупателям представлен широкий ассортимент квартир: студий, одно-, двух- и трехкомнатных стандартного и евроформата. Метраж жилья варьируется от 22 до 54 квадратов.

Время для выгодной покупки

Покупка недвижимости требует взвешенного решения. И принять его лучше еще в этом году. Почему именно сейчас – лучшее время, чтобы купить квартиру?

  • Доступная ипотека. Программу господдержки со ставкой не более 6,5% годовых продлили до лета будущего года. Так что еще можно успеть приобрести жилье в новостройке на выгодных условиях;

  • Хороший выбор вариантов. В этом году на рынок вышло рекордно малое число новых проектов, и предложение постепенно сокращается. Но пока еще есть возможность подобрать наиболее подходящий вариант как в сданных, так и в строящихся домах;

  • Отличная возможность сохранить и приумножить накопления. Цены на жилье продолжают расти, в отличие от процентов по банковским вкладам. Кроме того, квартиру можно сдавать в аренду и получать пассивный доход.

Наконец, скоро новый год. И лучший подарок для себя и своей семьи – это новая квартира. В ЖК «Полис на Комендантском» есть сданные и строящиеся корпуса. Если приобрести готовое жилье, то встретить 2021 год можно будет уже в новом доме. Но и во втором случае долго ждать не придется. Третья очередь проекта будет сдана еще в уходящем 2020, а полностью работы завершатся в конце будущего года.

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