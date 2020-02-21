Эксперты оценили перспективы развития Лахты





На сегодняшний день Приморский район считается одной из наиболее комфортных зон для жизни и отдыха в Петербурге. Популярность территории у горожан и туристов связана с развитой инфраструктурой, транспортной доступностью, хорошей экологией и близостью Финского залива. В то же время, существенная часть района до сих пор остаётся неосвоенной. К таким территориям относятся Лахта и Ольгино, которые хоть и входят в состав Петербурга, но отличаются преимущественно дачной застройкой. Приморскому району требуется дальнейшее развитие, так как появление многофункционального комплекса «Лахта Центр» даст локации множество перспектив. Эта территория может превратиться в современный деловой центр города, а для достижения этой цели необходимо внедрять новые форматы.

По словам генерального директора агентства недвижимости «Невский простор» Александра Гиновкера, район Лахты является достаточно перспективным, но динамики, сравнимой с другими территориями, зона так и не получила из-за наличия большого количества малоэтажной и индивидуальной застройки. «Локация характеризуется некоторой удаленностью и обособленностью, в окружении — в основном индивидуальная застройка, слабо развита социально-торговая инфраструктура», — подтверждает руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.

Хотя «Лахта Центр» считается бизнес-комплексом, в нём запланированы общественные пространства: планетарий, ресторан, обзорная площадка, торговые зоны. В соответствии с появляющимися в районе активностями, Лахта в перспективе должна стать местом, где горожане смогут жить и работать. Процесс преображения территории обещает быть трудоёмким. «Для развития Лахты нужно менять Генеральный план, разрабатывать ППТ и менять зоны. Это даст возможность инвесторам приобретать существующие участки, объединять их, строить другой формат, а также изменять назначения зданий», — полагает управляющий партнёр девелоперской компании Omakulma Константин Пороцкий.

Также эксперты признают, что спрос на недвижимость в данной локации постепенно растёт, что требует новых территорий. Ещё один вариант комплексного развития Приморского района в данной ситуации — создание намывов, как это было сделано на Васильевском острове и в случае с «Лахта Центром». Такой способ предусмотрен Генпланом Санкт-Петербурга, он может развиваться параллельно с застройкой имеющейся территории Лахты. На сегодняшний день перспективную концепцию в этом направлении предложила компания «Зингер Девелопмент». Проект «Залив островов» предполагает создание искусственного острова в акватории Невской губы недалеко от «Лахта Центра». Если идея будет реализована, в локации появятся дополнительные территории с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Кроме того, на острове будут построены коммерческие центры и жилые комплексы, что позволит закрепить за районом статус «нового центра притяжения». Администрация города пока не согласовала данный проект, но инвесторы намерены продолжить борьбу за реализацию своих идей.

Если власти действительно хотят превратить Приморский район в центр деловой активности и добиться развития Петербурга по полицентрической модели, им необходимо обратить внимание на Лахту. Территория должна быть подготовлена к открытию «Лахта Центра» и соответствовать потребностям и ожиданиям горожан и туристов.