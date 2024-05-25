Инвестиционные монеты – это специально отчеканенные изделия, выполненные из драгоценных металлов: золота, серебра, платины, палладия. В отличие от коллекционных, они не имеют на поверхности ни зеркальной глади, ни матового рельефа, да и чеканятся достаточно большим тиражом. Эти предметы люди приобретают в целях инвестирования денег. Они пользуются популярностью у инвесторов благодаря своей стабильности и высокой стоимости. Так, особенно востребованы инвестиционные монеты Георгий Победоносец, которые могут быть использованы для сохранения капитала, защиты от инфляции, торговли на рынке драгоценных металлов, а также для диверсификации портфеля инвестиций. К числу главных достоинств такого способа инвестирования следует отнести отсутствие необходимости уплаты налога на добавленную стоимость при проведении операций с ними.

Монета «Георгий Победоносец» - самое узнаваемое золото в РФ

Предназначенные для инвестиций монеты с изображением Георгия Победоносца выпускаются Центральным банком России, начиная с 2006 года. Их вес и номинал отличаются, что позволяет каждому покупателю выбрать вариант в соответствии со своими инвестиционными задачами. Минимальный номинал составляет 25 рублей, а максимальный 200 рублей.

Особенности дизайна

Святого Георгия изображали и на монетах других стран. Но, в отличие от, например, британских северенов, где данный персонаж изображался с мечом в руке, в РФ Георгий Победоносец держит копье.

Причины привлекательности монет «Георгий Победоносец» для инвесторов

Такие изделия обладают следующими очевидными преимуществами:

Низким порогом входа.

Высокой ликвидностью.

Адекватной ценой, эквивалентной стоимости металла, использованного для изготовления монеты.

Отсутствием НДС, который обычно взимается при проведении операций с драгметаллами.

Оригинальным дизайном и наличием ребристого гурта, достаточно надежно защищающего изделия от подделки.

Быстрый рост цен на золото и серебро, постоянно разгоняющаяся инфляция повышают доходность инвестиционных монет, поэтому цена на них стабильно растет. Вне всяких сомнений, вкладывать в них свои финансы гораздо выгоднее, чем хранить сбережения на банковских вкладах. Стоимость отдельных экземпляров зависит от их сохранности, материала изготовления, текущих котировок драгоценных металлов на бирже, веса дензнаков.