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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 08 » Стол лабораторный – незаменимый атрибут лаборатории

Стол лабораторный – незаменимый атрибут лаборатории

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Без мебели специального назначения нельзя создать нормальные условия для работы в лаборатории.

Без мебели специального назначения нельзя создать нормальные условия для работы в лаборатории. Лабораторный стол предназначен для проведения исследований, размещения приборов, инструмента, реагентов. Устанавливается в научном, аналитическом, исследовательском центре, фармакологической компании, учебном, другом учреждении.

Разновидности медицинских столов

Стол лабораторный изготавливается и нержавеющей стали нейтральной к микроорганизмам, химическим веществам. В производстве столешниц может использоваться керамогранит или специальный пластик. В соответствии с назначением и функциональностью мебель бывает:

  • Стандартной без возможности подключения к коммуникационным системам. Популярны модели с прямоугольной столешницей или углового исполнения.
  • Весовой антивибрационной. Необходима для обеспечения надлежащих условий эксплуатации высокоточных чувствительных к вибрации приборов.
  • Титровальной для титриметрических анализов. Модульная конструкция состоит из продуманных функциональных стеллажей.
  • Специализированной. Это электрифицированная мебель для подключения измерительных приборов, оборудования для микроскопирования.

Существуют столы с вмонтированной мойкой, подключаемой к централизованному водопроводу и канализации. Обычно мебель с подачей воды используется в химических лабораториях.

Особенности конструкции лабораторной мебели

Разнообразие лабораторных столов разных размеров, конструкций, функциональности с одной стороны расширяет возможности для создания рабочего пространства, с другой затрудняет выбор. Есть модели из нержавеющей стали и с керамической и металлической столешницей.

Классическая мебель – это стол с ящиками и поверхностью для размещения оборудования без подключения к инженерным коммуникациям. Популярны островные варианты с прямоугольной или квадратной столешницей, пристенные угловые для экономии пространства.

Важные характеристики

Лабораторные исследования сопряжены с некоторыми рисками. Следовательно, мебель должна отвечать требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам. При выборе подходящего стола внимание стоит уделить:

  • Функциональности. В лаборатории используют столы с мойкой, подключенной к водопроводу и канализации. В некоторых случаях подается газ.
  • Практичности. Медицинская мебель должна быть прочной, устойчивой, простой в дезинфекции. Поэтому часто в изготовлении используют нержавеющую сталь.
  • Безопасности. Недопустима деформация столешницы при механической нагрузке или от высокой температуры.

Дополнительно со столом в лабораториях используют тумбы, надстройки, стойки и стеллажи для размещения оборудования, хранения инструментов, реагентов. Различные модификации и дополнения обеспечивают комфорт работы сотрудников.

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