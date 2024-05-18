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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 07 » Как повысить шансы получения потребительского кредита

Как повысить шансы получения потребительского кредита

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Необходимость взять потребительский кредит может возникнуть у каждого.

Необходимость взять потребительский кредит может возникнуть у каждого. Не всегда хватает средств на крупную покупку, оплату медицинских услуг или другие серьезные расходы. Тогда и приходят на помощь банки, готовые предоставить заемные средства на определенный срок под заранее оговоренные проценты. При этом условия выдачи могут быть разными — например, люди зрелого возраста могут рассчитывать на выгодные кредиты для пенсионеров.

Однако банки выдают кредиты не всем. Обидно получить отказ, когда на покупку уже настроился. Так что лучше заранее подготовиться и увеличить шансы на одобрение кредита.

Оцените свою платежеспособность

Для начала стоит как следует подумать, сможете ли вы вовремя и в полном размере выплатить кредит. Ведь именно это и будет оценивать банк, принимая решение. Принципы оценки банки не раскрывают, однако есть факторы, которые неизбежно повлияют на результат.

Среди них — размер официальной зарплаты и наличие других кредитов, которые вы выплачиваете, то есть кредитная нагрузка. Если вместе с новым кредитом вам придется тратить на погашение долгов больше 40-50% дохода, шансы резко снижаются. А скрывать наличие других кредитов в анкете не стоит: у банков есть возможность проверить данные, и попытка обмана станет еще одним негативным фактором.

Кстати, может повлиять и размер кредита, который вы запрашиваете: не стоит просить слишком много, если ежемесячный платеж в этом случае превысит допустимую кредитную нагрузку. Подумайте: возможно, вам хватит и меньшей суммы.

Приготовьте документы

Если сомневаетесь в том, что банк сочтет вас добросовестным плательщиком, не стоит рассчитывать, что кредит выдадут только по паспорту. Разумнее подготовить другие документы, которые докажут, что вам можно выдать деньги. Среди них могут быть:

  • справка о зарплате;

  • свидетельство о регистрации собственности (например, квартиры);

  • подтверждение других доходов (например, договор сдачи в аренду).

Чем более убедительно вы покажете, что готовы своевременно выплачивать заемные средства и располагаете такой возможностью, тем выше шансы на одобрение кредита.

Проверьте кредитную историю

Если вы уже не помните, аккуратно ли обращались с заемными средствами в прошлом, все ли выплачивали полностью и в срок, можно проверить кредитную историю. Сперва нужно сделать запрос в каталог кредитных историй (ЦККИ), чтобы узнать, в каком из шести российских бюро хранится именно ваша. Проще всего воспользоваться для этого Госуслугами.

Затем направьте запросы во все бюро, где хранятся ваши данные. Два раза в год это можно делать бесплатно, а способы обращения описаны на сайтах этих организаций.

Если кредитная история оказалась печальной, то прежде чем планировать крупный кредит, ее нужно исправить. Некоторые банки предлагают для этого услугу «Кредитный доктор» — если вкратце, ее суть в том, что вы берете кредиты на совсем небольшие суммы, быстро и аккуратно их выплачиваете, и так несколько раз. При этом сумма каждый раз немного увеличивается. В итоге ваша кредитная история улучшится и вы сможете претендовать на большой заем. Возможно, в том же самом банке: он ведь уже убедился в том, что вы — ответственный плательщик.

Если вы выполните эти рекомендации, ваши шансы получить потребительский кредит наверняка вырастут.

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