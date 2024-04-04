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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 06 » Как работает консьерж-сервис

Как работает консьерж-сервис

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
alfabank.ru
Чем полезен консьерж-сервис для VIP-клиентов?

Владельцы премиальных банковских карт Alfa Only имеют не только финансовые преимущества, но также могут пользоваться особыми услугами, которые привносят в жизнь больше комфорта. Одна из них консьерж-сервис — это служба личных помощников, которые быстро найдут нужную клиенту информацию и профессионалов в разных сферах, организуют мероприятие. Обратиться туда можно в любое время, не покидая собственного дома.

В чём заключается помощь

Услуга консьерж-сервиса быстро и качественно помогает в следующих ситуациях:

  • Организация поездки. Сотрудник поучаствует в оформлении визы, найдёт удобный транспорт, выкупит билеты, забронирует отель. К нему можно обратиться за регистрацией на рейс, арендой машины и жилья, организацией трансфера.

  • Отдых. Можно получить сведения о мероприятиях из сферы интересов клиента и посетить любое из них, даже устраиваемое для ограниченного числа участников. Сотрудник организует тур, достанет билеты или приглашения на концерт, выставку, спортивное соревнование, в клуб, закажет столик в ресторане.

  • Необходимость заняться здоровьем. Через службу можно найти хорошую клинику для обследования и лечения, получить медицинскую консультацию, в том числе онлайн. Доступны поиск и доставка нужных лекарств, организация поездки в санаторий.

  • Необходимость в юридической помощи. Можно проконсультироваться со специалистами из разных областей права. Юрист проанализирует и составит договор, разъяснит положения законов, вероятные риски по сделке.

  • Вопросы с финансами и налогами. Специалист даст консультацию, поможет оформить декларацию, вернуть налоговый вычет. Можно посоветоваться с ним при продаже собственности, чтобы выяснить необходимость уплаты и размер налога.

  • Проблемы на дороге. Служба найдёт специалистов, которые помогут разблокировать или вскрыть автомобиль, эвакуировать машину, если она не на ходу. За услугой обращаются, когда нужно доставить бензин или провести ремонт техники.

  • Забота о детях клиента. Помощники подберут варианты, если ребёнка необходимо устроить в хороший детский сад, школу, найти секции, кружки, курсы или репетиторов. Можно обратиться за помощью, если нужны детская клиника, лагерь для отдыха в любое время года, а также организация праздника.

  • Имидж клиента, дом и быт. Служба поможет воспользоваться услугами диетологов, тренеров, имиджмейкеров, мастеров в сфере красоты. Клиент может обратиться за поиском дизайнера, специалистов по ремонту, клинингу, мебели.

Консьерж-сервисом можно пользоваться без ограничений, в любое время суток.

Как получить помощь

ВИП-клиент может позвонить по телефонам +7 499 965 80 83, 8 800 505 31 39. Ещё удобнее заказывать услуги в приложении Konsierge для iPhone и смартфонов с Android. Его устанавливают на смартфон, входят в личный кабинет по персональным данным и номеру мобильного. Запрос на обслуживание оставляют в чате. После этого с клиентом свяжется сотрудник.

Чтобы бесплатно пользоваться консьерж-сервисом, оформляют одно из премиальных платёжных средств: карты Alfa Only, Alfa Only Travel, Alfa Only Aeroflot. Подать онлайн-заявку можно на сайте банка. Тем, кто уже является клиентом, удобнее заказать премиальную карту в мобильном приложении. После её получения и активации можно пользоваться всеми привилегиями и возможностями.

Консьерж-сервис — это штат личных помощников ВИП-клиента, за подбор которых не нужно платить отдельно. Оплата следует только за полученные в итоге услуги.

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