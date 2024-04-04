Как работает консьерж-сервис

Владельцы премиальных банковских карт Alfa Only имеют не только финансовые преимущества, но также могут пользоваться особыми услугами, которые привносят в жизнь больше комфорта. Одна из них консьерж-сервис — это служба личных помощников, которые быстро найдут нужную клиенту информацию и профессионалов в разных сферах, организуют мероприятие. Обратиться туда можно в любое время, не покидая собственного дома.
В чём заключается помощь
Услуга консьерж-сервиса быстро и качественно помогает в следующих ситуациях:
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Организация поездки. Сотрудник поучаствует в оформлении визы, найдёт удобный транспорт, выкупит билеты, забронирует отель. К нему можно обратиться за регистрацией на рейс, арендой машины и жилья, организацией трансфера.
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Отдых. Можно получить сведения о мероприятиях из сферы интересов клиента и посетить любое из них, даже устраиваемое для ограниченного числа участников. Сотрудник организует тур, достанет билеты или приглашения на концерт, выставку, спортивное соревнование, в клуб, закажет столик в ресторане.
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Необходимость заняться здоровьем. Через службу можно найти хорошую клинику для обследования и лечения, получить медицинскую консультацию, в том числе онлайн. Доступны поиск и доставка нужных лекарств, организация поездки в санаторий.
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Необходимость в юридической помощи. Можно проконсультироваться со специалистами из разных областей права. Юрист проанализирует и составит договор, разъяснит положения законов, вероятные риски по сделке.
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Вопросы с финансами и налогами. Специалист даст консультацию, поможет оформить декларацию, вернуть налоговый вычет. Можно посоветоваться с ним при продаже собственности, чтобы выяснить необходимость уплаты и размер налога.
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Проблемы на дороге. Служба найдёт специалистов, которые помогут разблокировать или вскрыть автомобиль, эвакуировать машину, если она не на ходу. За услугой обращаются, когда нужно доставить бензин или провести ремонт техники.
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Забота о детях клиента. Помощники подберут варианты, если ребёнка необходимо устроить в хороший детский сад, школу, найти секции, кружки, курсы или репетиторов. Можно обратиться за помощью, если нужны детская клиника, лагерь для отдыха в любое время года, а также организация праздника.
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Имидж клиента, дом и быт. Служба поможет воспользоваться услугами диетологов, тренеров, имиджмейкеров, мастеров в сфере красоты. Клиент может обратиться за поиском дизайнера, специалистов по ремонту, клинингу, мебели.
Консьерж-сервисом можно пользоваться без ограничений, в любое время суток.
Как получить помощь
ВИП-клиент может позвонить по телефонам +7 499 965 80 83, 8 800 505 31 39. Ещё удобнее заказывать услуги в приложении Konsierge для iPhone и смартфонов с Android. Его устанавливают на смартфон, входят в личный кабинет по персональным данным и номеру мобильного. Запрос на обслуживание оставляют в чате. После этого с клиентом свяжется сотрудник.
Чтобы бесплатно пользоваться консьерж-сервисом, оформляют одно из премиальных платёжных средств: карты Alfa Only, Alfa Only Travel, Alfa Only Aeroflot. Подать онлайн-заявку можно на сайте банка. Тем, кто уже является клиентом, удобнее заказать премиальную карту в мобильном приложении. После её получения и активации можно пользоваться всеми привилегиями и возможностями.
Консьерж-сервис — это штат личных помощников ВИП-клиента, за подбор которых не нужно платить отдельно. Оплата следует только за полученные в итоге услуги.