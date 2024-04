Как работает консьерж-сервис

Владельцы премиальных банковских карт Alfa Only имеют не только финансовые преимущества, но также могут пользоваться особыми услугами, которые привносят в жизнь больше комфорта. Одна из них консьерж-сервис — это служба личных помощников, которые быстро найдут нужную клиенту информацию и профессионалов в разных сферах, организуют мероприятие. Обратиться туда можно в любое время, не покидая собственного дома.

В чём заключается помощь

Услуга консьерж-сервиса быстро и качественно помогает в следующих ситуациях:

Организация поездки. Сотрудник поучаствует в оформлении визы, найдёт удобный транспорт, выкупит билеты, забронирует отель. К нему можно обратиться за регистрацией на рейс, арендой машины и жилья, организацией трансфера.

Отдых. Можно получить сведения о мероприятиях из сферы интересов клиента и посетить любое из них, даже устраиваемое для ограниченного числа участников. Сотрудник организует тур, достанет билеты или приглашения на концерт, выставку, спортивное соревнование, в клуб, закажет столик в ресторане.

Необходимость заняться здоровьем. Через службу можно найти хорошую клинику для обследования и лечения, получить медицинскую консультацию, в том числе онлайн. Доступны поиск и доставка нужных лекарств, организация поездки в санаторий.

Необходимость в юридической помощи. Можно проконсультироваться со специалистами из разных областей права. Юрист проанализирует и составит договор, разъяснит положения законов, вероятные риски по сделке.

Вопросы с финансами и налогами. Специалист даст консультацию, поможет оформить декларацию, вернуть налоговый вычет. Можно посоветоваться с ним при продаже собственности, чтобы выяснить необходимость уплаты и размер налога.

Проблемы на дороге. Служба найдёт специалистов, которые помогут разблокировать или вскрыть автомобиль, эвакуировать машину, если она не на ходу. За услугой обращаются, когда нужно доставить бензин или провести ремонт техники.

Забота о детях клиента. Помощники подберут варианты, если ребёнка необходимо устроить в хороший детский сад, школу, найти секции, кружки, курсы или репетиторов. Можно обратиться за помощью, если нужны детская клиника, лагерь для отдыха в любое время года, а также организация праздника.

Имидж клиента, дом и быт. Служба поможет воспользоваться услугами диетологов, тренеров, имиджмейкеров, мастеров в сфере красоты. Клиент может обратиться за поиском дизайнера, специалистов по ремонту, клинингу, мебели.

Консьерж-сервисом можно пользоваться без ограничений, в любое время суток.

Как получить помощь

ВИП-клиент может позвонить по телефонам +7 499 965 80 83, 8 800 505 31 39. Ещё удобнее заказывать услуги в приложении Konsierge для iPhone и смартфонов с Android. Его устанавливают на смартфон, входят в личный кабинет по персональным данным и номеру мобильного. Запрос на обслуживание оставляют в чате. После этого с клиентом свяжется сотрудник.

Чтобы бесплатно пользоваться консьерж-сервисом, оформляют одно из премиальных платёжных средств: карты Alfa Only, Alfa Only Travel, Alfa Only Aeroflot. Подать онлайн-заявку можно на сайте банка. Тем, кто уже является клиентом, удобнее заказать премиальную карту в мобильном приложении. После её получения и активации можно пользоваться всеми привилегиями и возможностями.

Консьерж-сервис — это штат личных помощников ВИП-клиента, за подбор которых не нужно платить отдельно. Оплата следует только за полученные в итоге услуги.