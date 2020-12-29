Чем отличаются услуги службы «Трезвый водитель» и такси

Современные условия жизни дают возможность пользоваться услугами личного водителя. Все чаще в Москве требуется услуга «Трезвый водитель». Иногда лучше, чтобы за рулем своего авто сидел трезвый водитель, чем определенное время дожидаться автомобиля службы такси.

Когда можно воспользоваться услугой «трезвый водитель»

В различных ситуациях, когда требуется срочно куда-нибудь поехать, можно воспользоваться услугами службы такси. Но иногда имеется необходимость перегнать собственный автомобиль с одного пункта в другой, либо водителю нужна замена в виду плохого самочувствия, или же человек едет на развлекательное мероприятие, что предполагает употребление алкогольных напитков. В настоящее время набирает популярность услуга предоставления водителя на транспорт «Трезвый водитель», что считается лучшим вариантом, чем нарушая закон, гражданин садится выпившим за руль.

Транспортная компания предлагает качественные услуги, водителей, которые могут управляют разным автотранспортом, иметь определенные категории прав и солидный стаж вождения. Это гарантирует клиенту то, что водитель, зная специфику конкретной машины, может справиться с любой непредвиденной ситуацией в дороге.

Главные различия такси и услуги «трезвый водитель»

Если нужно вызвать такси, то клиенту предлагают любой автомобиль с водителем. Но тогда машина довозит человека до места и может уехать на другой вызов. При заказе услуги «трезвого водителя» клиент отправляется в путь на собственном транспортном средстве в любом направлении и на определенное время. Клиент предоставляет во временное пользование свой автотранспорт с документами (полис осаго и техпаспорт) сотруднику компании с водительским удостоверением. Оплата личного водителя производиться по затратам по времени, час имеет фиксированную стоимость.

При заказе такси могут предоставляться некачественный сервис, грубое обслуживание, неухоженная машина. Тариф устанавливается в зависимости от протяженности маршрута, расстояния в километрах, и может меняться в связи с погодными условиями или датой и временем вызова.

Транспортные услуги можно найти в интернете

Активный ритм жизни диктует новые возможности, поэтому компания предлагает установить уникальное приложение на телефон и всегда иметь под рукой доступный сервис по услуги «трезвый водитель» в любое удобное время с самостоятельным выбором персонального водителя. Оператор в круглосуточном режиме проконсультирует по телефону: +7 (495)115-95-95.

Транспортная компания предлагает услугу «трезвый водитель» из расчета от 700 рублей час. При этом клиент получает профессионального водителя со стажем вождения более 15 лет, умеющего хорошо ориентироваться как на любой местности, так и в любом авто, имея достаточно емкие навыки вождения. Компания гарантирует качество услуг, поскольку водители опытные и надежные, хорошо знающие правила дорожного движения, обеспечивающие безопасную доставку клиента и надлежащий вид автотранспортного средства. «Трезвый водитель» поможет отправить авто в сервис либо забрать авто со стоянки, доставить машину с одного города в другой.

Можно быстро заказать услуги на специализированном сайте, рассчитать стоимость поездки, и получить высокий уровень обслуживания и комфортные условия передвижения по большому городу.