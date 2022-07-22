От транспортного налога откажутся?

«Питерец.ру» сообщает, что в стране могут временно отметить транспортный налог. Речь идет о приостановке сроком на 2-3 года. Данная инициатива будет рассмотрена Минфином, поскольку вопросы налогообложения находятся в компетенции этой структуры.

Что касается Минпромторга, то там идею моратория транспортного налога уже успели поддержать. При этом такая мера должна будет распространяться только на покупку отечественного авто.

С учетом мер поддержки, которые сейчас принимает Правительство РФ, решение о временном моратории на транспортный налог вписывается в общий контекст. Это отличный способ поддержать людей, приобретающих российские автомобили. Однако речи о полной отмене этого налога не идет.