Виды морских перевозок грузов

Грузоперевозки водным транспортом являются самым дешевыми и эффективными, несмотря на дальность и трудность морских и океанских переходов. В пользу этого говорит отсутствие необходимости в создании протяженной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги) и наукоемких технологий (авиация). Единой системы отсчета для полной классификации не существует.
Классификация видов перевозок морем
Перевозку можно рассматривать с той точки зрения, что груз:
1) по размерам и массе:
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обычный;
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крупногабаритный: длина, ширина и высота – более 13,5х2,5х3,0 метров соответственно, масса свыше 20 тонн;
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сверхнегабаритный: свыше 20х5х5 метров, масса – более 100 тонн;
2) имеет форму:
-
сыпучую (насыпной груз);
-
жидкую (наливной);
-
генеральную (штучный);
3) имеет особые характеристики:
-
опасный (есть 9 классов опасности, в том числе – груз удушающий, взрывчатый, токсичный и радиоактивный);
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секретный;
-
ценный;
4) имеет упаковку:
-
индивидуальную или вообще без нее;
-
в виде контейнера,
-
и ряд других признаков, интересных исключительно для специалистов.
Исходя из этого, можно выявить виды перевозки по типу задействуемого судна:
-
контейнерная (целое судно или его часть загружается только грузами в стандартных контейнерах различного формата);
-
сухогрузы (суда для генеральных грузов, загружаемых в трюм или на палубу);
-
балкеры (от англ. bulk – навалом: для насыпного зерна, песка и прочего);
-
танкер или газовоз (только для жидких или газообразных продуктов);
-
ролкер (от англ. roll – катиться: под самоходные авто и вагоны, заезжающие на борт самостоятельно);
-
специализированные суда – лесовозы, скотовозы и т.д.
Отдельной группой выступает накатной транспорт («ро-ро» - от англ. roll on – roll off). В акваториях морей допускается перевозка на несамоходных баржах с буксирами.
Также можно назвать сборные перевозки: когда маленькие или одиночные грузы различных собственников собираются на борту или грузятся в разных портах по одному маршруту. Особенность в том, что плата взимается за фактически занимаемое грузом место.
В каждой логистической фирме свои правила и особенности перевозки, о которых рассказывают менеджеры при обсуждении всех деталей.
Маршрутизация перевозок
По признаку маршрута и его регулярности возможно выделить отправки:
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регулярные (линейные) – выполняются судоходными компаниями на постоянной основе;
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трамповые – судно фрахтуется под конкретную перевозку;
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международные – при отправке в другую страну или на другой континент;
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внутренние – в границах одной страны.
Особенности
Отдельные требования возникают по вопросам:
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размещения и крепления – они обязаны обеспечивать целостность и сохранность груза и судна при любых погодных условиях и ситуациях;
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лицензирования деятельности – перевозка, погрузо-разгрузочные операции, работа сюрвейеров выполняются только по разрешительным документам;
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прокладывания маршрута с анализом стоимости отдельных операций – например, морская доставка груза из Пекина в Екатеринбург может оказаться дешевле через Санкт-Петербург, чем прямая перевозка по суше.
Эти и прочие нюансы правильнее оставить профессионалам (организация и сопровождение водной перевозки качественнее всего удастся экспедиторской компании).