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Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Международные перевозки » Виды морских перевозок грузов

Виды морских перевозок грузов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
О видах и особенностях морских грузоперевозок в логистической компании

Грузоперевозки водным транспортом являются самым дешевыми и эффективными, несмотря на дальность и трудность морских и океанских переходов. В пользу этого говорит отсутствие необходимости в создании протяженной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги) и наукоемких технологий (авиация). Единой системы отсчета для полной классификации не существует.

Классификация видов перевозок морем

Перевозку можно рассматривать с той точки зрения, что груз:

1) по размерам и массе:

  • обычный;

  • крупногабаритный: длина, ширина и высота – более 13,5х2,5х3,0 метров соответственно, масса свыше 20 тонн;

  • сверхнегабаритный: свыше 20х5х5 метров, масса – более 100 тонн;

2) имеет форму:

  • сыпучую (насыпной груз);

  • жидкую (наливной);

  • генеральную (штучный);

3) имеет особые характеристики:

  • опасный (есть 9 классов опасности, в том числе – груз удушающий, взрывчатый, токсичный и радиоактивный);

  • секретный;

  • ценный;

4) имеет упаковку:

  • индивидуальную или вообще без нее;

  • в виде контейнера,

  • и ряд других признаков, интересных исключительно для специалистов.

Исходя из этого, можно выявить виды перевозки по типу задействуемого судна:

  • контейнерная (целое судно или его часть загружается только грузами в стандартных контейнерах различного формата);

  • сухогрузы (суда для генеральных грузов, загружаемых в трюм или на палубу);

  • балкеры (от англ. bulk – навалом: для насыпного зерна, песка и прочего);

  • танкер или газовоз (только для жидких или газообразных продуктов);

  • ролкер (от англ. roll – катиться: под самоходные авто и вагоны, заезжающие на борт самостоятельно);

  • специализированные суда – лесовозы, скотовозы и т.д.

Отдельной группой выступает накатной транспорт («ро-ро» - от англ. roll on – roll off). В акваториях морей допускается перевозка на несамоходных баржах с буксирами.

Также можно назвать сборные перевозки: когда маленькие или одиночные грузы различных собственников собираются на борту или грузятся в разных портах по одному маршруту. Особенность в том, что плата взимается за фактически занимаемое грузом место.

В каждой логистической фирме свои правила и особенности перевозки, о которых рассказывают менеджеры при обсуждении всех деталей.

Маршрутизация перевозок

По признаку маршрута и его регулярности возможно выделить отправки:

  • регулярные (линейные) – выполняются судоходными компаниями на постоянной основе;

  • трамповые – судно фрахтуется под конкретную перевозку;

  • международные – при отправке в другую страну или на другой континент;

  • внутренние – в границах одной страны.

Особенности

Отдельные требования возникают по вопросам:

  • размещения и крепления – они обязаны обеспечивать целостность и сохранность груза и судна при любых погодных условиях и ситуациях;

  • лицензирования деятельности – перевозка, погрузо-разгрузочные операции, работа сюрвейеров выполняются только по разрешительным документам;

  • прокладывания маршрута с анализом стоимости отдельных операций – например, морская доставка груза из Пекина в Екатеринбург может оказаться дешевле через Санкт-Петербург, чем прямая перевозка по суше.

Эти и прочие нюансы правильнее оставить профессионалам (организация и сопровождение водной перевозки качественнее всего удастся экспедиторской компании).

Источник: https://a-rt-marine.com/perevozka-gruzov-morem

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