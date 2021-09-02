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Питерец.ру » Статьи » Садоводство » Семенной фонд лучших сортов для вашего сада и огорода

Семенной фонд лучших сортов для вашего сада и огорода

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Селекционные центры по всему миру работают для получения новых лучших сортов и гибридов культурных растений.

Селекционные центры по всему миру работают для получения новых лучших сортов и гибридов культурных растений. Ряд известных сортов популярных среди населения созданы в результате многолетних селекционных народных выборок внутри одного сорта. Гибридные сорта создаются с определенными характеристиками, определенными для данного сорта семян, данные виды семян не требуют многолетних исследований и позволяют исключить все свойственные данному сорту растений их болезни. Семенной материал различных способов селекции представлен на площадке магазин семян в Алматы.

В каждой семенной группе существует сортовая элита, это потомство лучших отобранных растений определенного сорта, наиболее полно передающие все лучшие свойства и признаки сорта. Сортовые семена создаются методом репродукции – идущий после посева семян, репродукция повторяется после каждого посева. Самые лучшие сорта, воспроизводимые годами, начинают снижать свои сортовые качества, поэтому необходимо семенной материал обновлять. Кампании, производящие сортовой семенной фонд периодически занимаются сортообновлением, на семена тех же сортов, но с высшими репродуктивными качествами. Нередко практикуется сортозамена, полная замена одного сорта на более продуктивный обновленный вариант сорта семян. В среднем обновления сортов производят один раз в три или пять лет. Разработка и совершенствование семенного фонда происходит постоянно и повсеместно, это продуктивный постоянно развивающийся процесс. Посевные качества семян отслеживаются на всей цепочке воспроизводства сорта. Существуют стандарты на посевные качества семенного фонда, определенные в процессе селекции и стандартизированы в различных странах и регионах произрастания.

Отбор и оценка семенного фонда производится на каждом этапе селекции. Определение чистоты семян: производят отсортировку на наличие битых и поврежденных семян, живого сора (посторонних включений) и мертвого сора (земли, насекомых, кусочков стеблей). Производят оценку по всхожести семян, идущих на семенной фонд. Всхожесть семян — это определение способности в условиях увлажнения и доступа воздуха давать нормальные развитые ростки, являющиеся критерием отбора лучшего семенного материала. Оценка семян по имеющейся энергии прорастания оценивается в процентном соотношении одновременной всхожести за первые три дня. Другой критерий - жизнеспособность семян, оценивается визуально по различию мертвой и живой ткани семенного фонда при выдерживании их в специальных отфильтровывающих растворах. Оценка влажности и зараженности семян вредителями важный диагностический критерий, прогнозирующий заболеваемость семян в процессе роста. Оценка проводится с помощью влагометра либо путем высушивания в размолотом виде в сушильном шкафу посевного материала до постоянной массы. Оценивают результат по разнице массы семян до и после высушивания, для каждой культуры существуют свои требования по процентному составу перепада влажности. Посевная готовность семян определяется всхожестью семян.

Таким образом, производят тестирование и отбор лучших семян для семенного фонда и последующей селекции. Самые сильные и активные семена фонда формируют сортовые базы семян, которые сохраняют свои свойства и всхожесть многие годы.

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