Россельхознадзор выявлен факт нарушения порядка ввоза посадочного материала ягодных культур

В апреле Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявлен факт нарушения порядка ввоза на территорию Российской Федерации посадочного материала ягодных культур.

Петербургская оптовая компания осуществила ввоз из Республики Словакия 14 партий рассады земляники общим количеством 11320 штук без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Из них 12 партий земляники, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Таким образом, были нарушены обязательные требования статьи 33 Федерального закона № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Управлением Россельхознадзора юридическое и должностное лицо организации по фактам выявленных нарушений привлечены к административной ответственности по ст. 10.14 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений».