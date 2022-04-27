Кровати односпальные с ящиком для белья и их особенности

В последнее время появилась одна интересная тенденция — наделение односпальной кровати ящиками. Ящик, по обыкновению, бывает один, и располагается он под ложем. Однако удобнее модели с двумя независимыми ящиками, потому как в один можно складывать постельное белье, а в другой прочие необходимые мелочи. Каждый ящик открывается, если потянуть за специальную лямку, которой он снабжен. Если он сделан из дерева, вполне возможно наличие ручек для более комфортного и быстрого процесса открывания.

Сегодня каждый магазин кроватей предлагает широкий ассортимент различных моделей. Например, если вы ищете, где можно приобрести качественную кровать, то сделать это можно в компании «ДИВАН ТРЕЙД».

Особенности выбора односпальной кровати

Длина односпальной вряд ли будет меньше, чем у более широких образцов. В конечном итоге, она находится в пределах 190-210 см. Основополагающее отличие в ширине, которая не превышает 1 метра, а чаще останавливается в районе 90 см. Это типовые показатели, по которым конструирует кровати односпальные большинство мебельных фирм.

Особой популярностью пользуются кровати из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) и ДСП. ДСП от ЛДСП отличается отсутствием ламинированной плёнки на поверхности, и, следовательно, меньшим сроком эксплуатации. Также, ЛДСП куда успешнее противостоит влиянию всяческих механических повреждений, прямых солнечных лучей, воды. Вместе с тем и стоит ЛДСП немного дороже, чем древесно-стружечная плита.

Основное качество этих плит — низкая цена, которая доступна почти что каждому. Правда, существует и определенное число недостатков. Например, плохо обработанная ДСП с течением времени активно выделяет опасные для организма пары. В процессе производства мелкая древесная стружка скрепляется при помощи химических компонентов, которые под действием солнца и тепла иногда выделяют в окружающую среду формальдегидные смолы. Чтобы полностью не допустить эту проблему, нужно смотреть на мебель исключительно у проверенных фабрик, узнавать о наличии гигиенического сертификата и не применять товар дольше обозначенного срока. Последний минус уязвимые места сочленений. Чем больше они будут подвержены демонтажу и последующей сборке, тем скорее конструкция приходит в негодность. Кроме того, ДСП и ЛДСП обладают несколькими традиционными расцветками (как правило, около 5). Все они относятся к природному спектру оттенков, поэтому могут не подойти для современного хай-тек интерьера.