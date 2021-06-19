Что такое Финтех и как технология блокчейн может изменить нашу жизнь? Как сообщают банковские новости, об этом на встрече CEO Club и IMD Alumni Club говорили с Артуро Брисом, преподавателем финансов и директором Центра конкурентоспособности стран мира в Международном институте развития менеджмента (IMD World Competitiveness Center).

В банковской сфере существуют два взгляда на инновации. С одной стороны, банки говорят, что технологический прогресс не подорвет их бизнес, потому что он - человекоцентричен. То есть банк — это сервис, работники которого контактируют с клиентами, общаются с ними о деньгах, помогают принимать решения. По их мнению, такие интеракции нельзя заменить машиной.

С другой стороны, продукт банков нематериальный. Его можно оцифровать, в противовес, скажем, добычи нефти. Поэтому совсем скоро люди будут принимать финансовые решения и реализовывать их в своих VR-очках прямо у себя дома.

Какой взгляд более правдивый? Первый уже почти мертв, а второй пока слишком радикальный - вряд ли с банковской сферы вообще исчезнут люди. Поэтому истина где-то посередине.

Почему Финтех подрывной?

Инновации в сфере финансов - очень уникальны. Именно такие разработки мы обычно называем подрывными, и ни в одной другой сфере не происходит ничего подобного. Конечно, сейчас очень часто употребляют слово «подрывной», часто неправильно. И это слово действительно релевантно описывает сферу Финтех.

Этому есть две причины:

Финтех меняет то, как работают финансовые учреждения. Финтех отбирает у работников финансового сектора их работу: таких компаний, как HSBC, Goldman Sachs, UBS скоро не будет существовать, или же это будут учреждения, которые будут работать совсем по-другому.

Финтех учитывает особенности сферы финансов и именно поэтому для нее такой опасный. Почему?

Финансы — это очень регламентированная индустрия, порождает две проблемы. Во-первых, из-за четких правил внешним силам трудно зайти в индустрию, что затрудняет инновации. Во-вторых, работники сферы, зазнаются, и именно из-за такого отношения индустрия очень уязвима перед технологическим прогрессом.

Что такое блокчейн?

Блокчейн — это game changer нашей жизни и прекрасный пример Финтех инновации.

Как сообщают новости на Anews.com, блокчейн — это подход, цифровое решение, которое помогает избавиться от посредников, внедряет эффективную работу взаимодействия peer-to-peer. Важно подчеркнуть, что это именно подход и технология, а не конкретное программное решение или приложение на устройство.

Как этот подход работает?

Блокчейн — это распределенная, децентрализованная база данных (distributed database). То есть данные хранятся не в одном месте (например, на отдельном сервере), а распределены между всеми участниками сети блокчейн, то есть каждый из участников имеет в себе эту базу данных.

Если кто-то вносит изменения в базу, она меняется у всех участников сети благодаря алгоритму консенсуса (consensus algorithm). Этот алгоритм мгновенно обновляет все базы данных участников сети. В разных блокчейнах он реализован по-разному.

Чем полезна технология блокчейн и как ее можно использовать?

В Гане на протяжении веков люди получали землю в наследство от своих родителей. Те - от своих дедов и так далее. Но в определенный момент, когда владельцы участков хотели сдать их под залог, проводить там работы, то выяснилось, что они не имели на это право. Юридически это была не их земля.

Как решить такую проблему? Можно отправить госслужащего, чтобы он ходил от деревни к деревне и регистрировал владельцев угодий. Зато государство использовало блокчейн. В Гане есть приложение на телефон, через который каждый может заявить право на свою землю.

Что же, давайте все скачиваем приложение и заявляем о своих правах на землю в Гане? Не все так просто, ведь в аппликации реализован алгоритм консенсуса: чтобы верифицировать операцию по приватизации земли, смежные соседи должны подтвердить, что земля действительно принадлежит этому владельцу.

Какие существуют варианты реализации технологии блокчейн?

Криптовалюта

Как они работают? Например, Артуро имеет один биткоин или етериум и пересылает его Хелене. Все остальные участники системы благодаря алгоритму консенсуса должны подтвердить эту транзакцию, и тогда считается, что она состоялась. Теперь все знают, что биткоин или етериум Артуро у Хелены, и чтобы его украсть, надо убедить в этом 50% + 1 пользователей блокчейну.

Смарт-контракты

Сервис LegalFling — это приложение, в котором каждый может указать условия контракта для сексуальных отношений и отправить в блокчейн. Особенностью платформы является то, что здесь скрыто лицо, которое создает такой документ.

Для чего эта программа?

Во-первых, для согласования дозволенного и запретного.

Во-вторых, некоторые страны (например, Швеция) требуют контракт, который согласовывает сексуальные отношения для пар, которые не женаты. Также LegalFling легализована правительством Нидерландов, и, если там подадут иск на основании сексуальных отношений, и он окажется в суде, - правительство признает контракт в программе.

Токенизация

Токены — это цифровые деньги, время, физический предмет, который превращается в цифровой ресурс. Например, существует цифровое виски.

Конечно, никто не может пить цифровое виски. Но можно инвестировать в виски и взамен получать caskcoins, которые соответствуют физическому напитка виски. Если его стоимость растет, вместе с ней увеличивается цена caskcoins.

Другой вид токенизации (utility token) - когда мы оцифровываем нематериальную вещь. Например, существовала сеть и приложение Nimses (https://nimses.com/uk_ua/), где пользователь получал токены (Нимс) за каждую минуту своей жизни. То есть оцифровано время. Это - основа сетей нового типа. И, в частности, в Украине есть потенциал для реализации подобных проектов.