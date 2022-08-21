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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Как взять кредит под залог недвижимости в 2022 году?

Как взять кредит под залог недвижимости в 2022 году?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
atlantcredit.com
Вам срочно понадобился кредит, но вы не знаете как его оформить? Какая процентная ставка и какие документы нужны? Куда идти и кому звонить?

В этой статье вы узнаете как оформить кредит под залог недвижимости, что для этого нужно, реально ли взять кредит с плохой кредитной историей и все о займе у частных инвесторов.

  1. Кредит по залог недвижимости это что?
  2. Как его получить?
  3. Инвесторы.
  4. Требования для получения кредита.
  5. Реально ли взять займ не с самой лучшей кредитной историей?

Данный кредит относится к займам с обеспечением. Клиент под процент берет определенную сумму из банка. Чтобы тот не остался в минусе, им нужна гарантия, что клиент выплатит долг. Тогда, человек должен будет оставить собственную недвижимость. Если оплата кредита не происходит, банк забирает ее, продает и гасит долг. Если проданная недвижимость стоила больше всего кредита, то остаток перечисляется клиенту.

С таким займом вы сможете получить до 80% от основной цены сроком до 20 лет, в настоящее время самым популярным предложением является 12—14%.

Сравним такой кредит с потребительским. Очевидно, что первый является более сложным. Потребуется гораздо больше бумаг, да и средства вы не сможете забрать сразу после его одобрения.

Сейчас вы сможете узнать пошагово, что же нужно сделать для получения такого кредита.

  1. Оформить заявку на официальном сайте банка или в отделении. Указать в каких целях хотите потратить средства и что собираетесь оставить в качестве залога. Крайне важно указать всю информацию об объекте.
  2. Подать необходимые документы. Обязательно подготовьте их заранее и принесите. Большинство документов имеют свой срок годности. Если какой-то документ вдруг окажется недействительным, придется делать новый. За это время недействительными могут и остальные документы. А все мы знаем, изготовление документов дело не быстрое.
  3. Оформить сделку. После подписания кредитного договора, оформите залог на имущество и наложите обременение в ЕГРН. В таких банках как Тинькофф, приезжать в Росреестр/МФЦ не обязательно — сотрудники со всем справятся. В других же обязательно присутствие вместе с представителем банка. После регистрации сделки, просите наложить обременение. Обычно, в течение 5 дней обрабатывают заявку и возвращают бумаги с отметкой о результате. После этого, документы нужно предоставить в банке. После проверки вы получите кредит.

Требования к заёмщикам

Подавляющее большинство банков будут очень тщательно и внимательно изучать и проверять вашу платежеспособность и одобрят кредит только на основании предоставленных бумаг. Даже с залогом важен данный фактор. Внимательно читайте все условия, чтобы потом не было лишних неожиданностей.

Инвесторы обычно больше смотрят на цену и ликвидность недвижимости. Платежеспособность клиента не имеет большой значимости. Получить у частника средства гораздо легче, но их процент выше. За год может выйти до 84%, примерно 7% ежемесячно. Если вы решили взять кредит у частника на длительное время, то это будет не очень выгодно. Если возьмете 5 миллионов под 5% в месяц, за год придется отдать 3 миллиона чистых %, и в добавок еще и долг.

Залоговый кредит может оформить совершенно любой владелец собственной недвижимости, при некоторых условиях. Если нет квартиры или дома в собственности, можно привлечь созаемщика, у которого есть собственность. Сделать это не так просто, как кажется. Если главный заемщик не сможет выплатить долг, то вся ответственность перейдет на его созаемщика и его же имущество. Банку не важно, кто будет платить.

Необходимые документы

Требования для одобрения кредита зависят от самого банка.

Вот, например, самые частые из них:

  • Российское гражданство;
  • Регистрация на территории России;
  • Возраст строго от 18 лет или же 21 года;
  • Желательна постоянная работа и минимальный стаж от 1 года.

Кредитную историю надо обязательно просмотреть. Есть шанс, что в ней будет содержаться неверная информация. Найти список, хранящий вашу кредитную историю, можно на госуслугах.

Если банк собирается рассматривать заявку с плохой кредитной историей, он имеет право и отказаться, и одобрить данную заявку, но скорее всего повысит процентную ставку, чтобы снизить свои же собственные риски.

Существуют банки, не требующие подтверждения дохода даже справкой по форме банка, но в этом случае они также поднимают ставку. Если есть возможность, лучше всего подтвердить доход — это увеличит вероятность одобрения кредита.

Если вам нужен кредит на выгодных условиях, но все вам отказывают и вы уже совсем потеряли надежду, то этот сервис для вас. Переходите по ссылке и узнаете больше информации https://atlantcredit.com/.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Читайте и изучайте больше информации в этой сфере, чтобы не попасться на уловки мошенников и не получить никаких сюрпризов после сделки. Учитесь грамотно распоряжаться своими деньгами. Всего доброго!

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