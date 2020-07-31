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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » Разработка и согласование нормативов ТЭР

Разработка и согласование нормативов ТЭР

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
aegrb.by
Для расчета лимита затрат энергоносителей необходимо разработать и согласовать нормативы топливно-энергетических ресурсов. Эти нормативы могут быть текущими

Разработка и согласование нормативов ТЭР

Для расчета лимита затрат энергоносителей необходимо разработать и согласовать нормативы топливно-энергетических ресурсов. Эти нормативы могут быть текущими или прогрессивными. В первом случае показатель утверждается на 12 месяцев с разделением по кварталам, во втором – на срок от 1 до 5 лет.

Данные для разработки

В ходе разработки используется следующая информация:

  • показатели мощности производства;
  • сведения о типах продукции;
  • технологическая производственная схема;
  • нормативные характеристики используемого оборудования;
  • сведения о комплектации оборудования и мощности двигателей;
  • сведения по рабочему времени и выработке продукции;
  • сведения об освещении территории, цехов и подсобных помещений.

Для расчета применяется расчетно-аналитический метод, предусматривающий определение нормативов посредством анализа расходов на основании показателей использования ТЭР за определенный период.

Кто обязан разрабатывать нормы

В соответствии с действующим законодательством Беларуси, разработка норм ТЭР предписана всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые на протяжении календарного года потребляют более 100 тонн условного топлива. В случае нарушения законодательства и работы без норм ТЭР, организация занижает налогооблагаемую прибыль и, соответственно, недоплачивает налоги в бюджет. Такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы.

Виды проводимых работ

Работы, которые требуют разработки нормативов:

  • изготовление продукции и оказание услуг;
  • использование энерговырабатывающего оборудования;
  • выработка прогрессивных норм;
  • тепловые потери;
  • выработка холода;
  • для коммунально-бытовых нужд;
  • на различные виды продукции;
  • на объем производства.

Где нужно согласовывать нормы расхода

Согласно действующему законодательству РБ, эта процедура регламентируется:

  • Законом «Об энергосбережении», принятым в 2015 году.
  • Постановлениями Совета Министров РБ о порядке определения, разработки и пересмотра норм по трате ТЭР, а также утверждении единого перечня административных процедур по данному вопросу.

В соответствии с этими особенностями белорусского законодательства, норматив расхода энергоносителей необходимо согласовать с муниципальными, областными и государственными органами по энергетическому развитию.

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