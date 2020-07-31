Разработка и согласование нормативов ТЭР

Для расчета лимита затрат энергоносителей необходимо разработать и согласовать нормативы топливно-энергетических ресурсов. Эти нормативы могут быть текущими или прогрессивными. В первом случае показатель утверждается на 12 месяцев с разделением по кварталам, во втором – на срок от 1 до 5 лет.

Данные для разработки

В ходе разработки используется следующая информация:

показатели мощности производства;

сведения о типах продукции;

технологическая производственная схема;

нормативные характеристики используемого оборудования;

сведения о комплектации оборудования и мощности двигателей;

сведения по рабочему времени и выработке продукции;

сведения об освещении территории, цехов и подсобных помещений.

Для расчета применяется расчетно-аналитический метод, предусматривающий определение нормативов посредством анализа расходов на основании показателей использования ТЭР за определенный период.

Кто обязан разрабатывать нормы

В соответствии с действующим законодательством Беларуси, разработка норм ТЭР предписана всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые на протяжении календарного года потребляют более 100 тонн условного топлива. В случае нарушения законодательства и работы без норм ТЭР, организация занижает налогооблагаемую прибыль и, соответственно, недоплачивает налоги в бюджет. Такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы.

Виды проводимых работ

Работы, которые требуют разработки нормативов:

изготовление продукции и оказание услуг;

использование энерговырабатывающего оборудования;

выработка прогрессивных норм;

тепловые потери;

выработка холода;

для коммунально-бытовых нужд;

на различные виды продукции;

на объем производства.

Где нужно согласовывать нормы расхода

Согласно действующему законодательству РБ, эта процедура регламентируется:

Законом «Об энергосбережении», принятым в 2015 году.

Постановлениями Совета Министров РБ о порядке определения, разработки и пересмотра норм по трате ТЭР, а также утверждении единого перечня административных процедур по данному вопросу.

В соответствии с этими особенностями белорусского законодательства, норматив расхода энергоносителей необходимо согласовать с муниципальными, областными и государственными органами по энергетическому развитию.