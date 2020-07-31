Разработка и согласование нормативов ТЭР
Для расчета лимита затрат энергоносителей необходимо разработать и согласовать нормативы топливно-энергетических ресурсов. Эти нормативы могут быть текущими или прогрессивными. В первом случае показатель утверждается на 12 месяцев с разделением по кварталам, во втором – на срок от 1 до 5 лет.
Данные для разработки
В ходе разработки используется следующая информация:
- показатели мощности производства;
- сведения о типах продукции;
- технологическая производственная схема;
- нормативные характеристики используемого оборудования;
- сведения о комплектации оборудования и мощности двигателей;
- сведения по рабочему времени и выработке продукции;
- сведения об освещении территории, цехов и подсобных помещений.
Для расчета применяется расчетно-аналитический метод, предусматривающий определение нормативов посредством анализа расходов на основании показателей использования ТЭР за определенный период.
Кто обязан разрабатывать нормы
В соответствии с действующим законодательством Беларуси, разработка норм ТЭР предписана всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые на протяжении календарного года потребляют более 100 тонн условного топлива. В случае нарушения законодательства и работы без норм ТЭР, организация занижает налогооблагаемую прибыль и, соответственно, недоплачивает налоги в бюджет. Такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы.
Виды проводимых работ
Работы, которые требуют разработки нормативов:
- изготовление продукции и оказание услуг;
- использование энерговырабатывающего оборудования;
- выработка прогрессивных норм;
- тепловые потери;
- выработка холода;
- для коммунально-бытовых нужд;
- на различные виды продукции;
- на объем производства.
Где нужно согласовывать нормы расхода
Согласно действующему законодательству РБ, эта процедура регламентируется:
- Законом «Об энергосбережении», принятым в 2015 году.
- Постановлениями Совета Министров РБ о порядке определения, разработки и пересмотра норм по трате ТЭР, а также утверждении единого перечня административных процедур по данному вопросу.
В соответствии с этими особенностями белорусского законодательства, норматив расхода энергоносителей необходимо согласовать с муниципальными, областными и государственными органами по энергетическому развитию.