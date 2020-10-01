Что делать, если на Ваше имя взяли кредит в банке?

С точки зрения законности ситуация, когда в банке оформляется кредит на чужое имя, выглядит фантастической. Даже если злоумышленники воспользуются случайно полученными чужими паспортными данными, заботящийся о своей репутации банк на законных основаниях потребует оригинал паспорта и присутствие владельца этого документа. Оформление кредита без соблюдения оговоренных выше условий подразумевает недобросовестность сотрудников банка.

Однако, утерянный паспорт дает возможность мошенникам, подобрав внешне схожего человека, оформить кредит в банке на чужое имя. Что же делать, если обстоятельства сложились неблагоприятно, и банк требует погашения кредитных обязательств с человека, который не заключал договора с банком? Чаще всего при возникновении задолженностей служащие банка не прибегают сразу к судебному взысканию долга, а присылают письменные уведомления о необходимости погашения кредита либо совершают телефонные звонки недобросовестным кредиторам. Узнав о существовании кредита, неожиданному должнику начинать действовать нужно с ознакомления с оригиналами и копиями кредитного договора с банком, который обязан предоставить их клиенту. Удостоверившись в существовании этих договоров, а также в том, что они подписаны третьим лицом, важно проинформировать банк об этом в письменном виде. В уведомлении банку должно содержаться краткое описание ситуации, требование о необходимости проведения проверки по данному факту и прошение обращаться в суд по дальнейшим спорам.

Обращение банка в суд и приглашение на судебное разбирательство в данной ситуации также не служат причиной для паники. В ходе разбирательства важно настоять на проведении судебной экспертизы почерка. Для этого оформляется письменное заявление с указанием реквизитов кредитного договора, подписанного посторонним человеком. Также в заявлении должны быть сформулированы вопросы, ответы на которые должны быть получены в ходе экспертизы. В данной ситуации это вопрос о том, кем подписан указанный в заявлении кредитный договор (указывается номер и реквизиты договора): заявителем (Ф.И.О.) или кем-либо иным.

Заявитель в праве просить суд назначить для проведения экспертизы самостоятельно выбранное экспертное учреждение. Пользователям сети интернет не трудно найти такое учреждение. Оплачивает услуги экспертной комиссии сам заявитель, но в случаях, когда дело решается в пользу заявителя, расходы будет оплачивать банк.

Для проведения экспертизы от заявителя потребуют образцы почерка. Как правило, для этой цели подходят официальные документы, подписанные до начала разбирательства.

Также эксперту потребуются и экспериментальные образцы почерка, предоставленные лично заявителем – несколько листов подписи, выполненные в медленном, умеренном и быстром темпе и в разных положениях тела. Собранные материалы будут направлены судом на экспертизу, на время проведения которой ход разбирательства приостанавливается судом. По окончании экспертизы заявителю направляется уведомление для ознакомления с результатами. Для большей уверенности лучше ознакомиться с заключением экспертизы заранее.

В зависимости от полученных результатов суд и вынесет решение по банковскому иску. Подтверждение того, что договор подписан третьим лицом, гарантирует, что суд примет решение не в пользу банка. В противном случае чтобы доказать свою правоту, лучше обратиться за помощью к юристу.