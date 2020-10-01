Что делать, если на Ваше имя взяли кредит в банке?

ента новостей

09:41
У Трампа коронавирус
09:16
В метро все как раньше
00:26
Баскетбольный «Зенит» обыграл в гостях «Эфес» усилиями Пангоса
23:40
Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»
19:48
Боевое Знамя Дома офицеров ЗВО, вручённое в 1944 году, размещено для вечного хранения в Санкт-Петербурге
19:44
На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова
19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»
19:37
Ко дню пожилого человека создан фотопроект «Давно не виделись»
19:35
Материалы выставки «Память поколений» дополнят экспозиции проекта «Россия — Моя история» по всей стране
19:28
В «молодежном&gt; Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийской «Студвесны»
10:39
С онкологией дела плохи
10:37
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
10:25
В Купчино выходцы с Северного Кавказа устроили стрельбу
10:15
В Петербурге задержали организаторов незаконной миграции
10:13
Пандемия ударила по зарплатам
00:25
Под руководством Бердичевского СКА обыграл в гостях «Сибирь» со счётом 6:4
16:48
«Филип Моррис Интернэшнл» инвестирует 6,4 млрд рублей в экономику Ленобласти
16:43
Подкаст об отношении к возрасту запустили в Петербурге
14:59
В Ленобласти возрождают этнотуризм
13:26
В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино
13:07
Почему НКО не получили субсидию: эксперты называют главные ошибки
12:54
В Петербурге аферисты выманили у пожилого изобретателя 2 миллиона рублей
11:11
В Стрельне 25-летний безработный ограбил супермаркет
11:04
В Петербурге мужчина с ножом ограбил мастерскую одежды
10:46
Это сигнал к возможной «дистанционке»?
10:05
Изменят условия регистрации такси?
19:36
В Петербурге завершился Молодежный карьерный форум-2020
19:32
В Дом офицеров вернется Боевое знамя
19:28
Дом Басевича падет жертвой ковида?
19:26
В Петербурге прошел городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Юридические услуги » Что делать, если на Ваше имя взяли кредит в банке?

Что делать, если на Ваше имя взяли кредит в банке?

0
59
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
С точки зрения законности ситуация, когда в банке оформляется кредит на чужое имя, выглядит фантастической.

С точки зрения законности ситуация, когда в банке оформляется кредит на чужое имя, выглядит фантастической. Даже если злоумышленники воспользуются случайно полученными чужими паспортными данными, заботящийся о своей репутации банк на законных основаниях потребует оригинал паспорта и присутствие владельца этого документа. Оформление кредита без соблюдения оговоренных выше условий подразумевает недобросовестность сотрудников банка.

Однако, утерянный паспорт дает возможность мошенникам, подобрав внешне схожего человека, оформить кредит в банке на чужое имя. Что же делать, если обстоятельства сложились неблагоприятно, и банк требует погашения кредитных обязательств с человека, который не заключал договора с банком? Чаще всего при возникновении задолженностей служащие банка не прибегают сразу к судебному взысканию долга, а присылают письменные уведомления о необходимости погашения кредита либо совершают телефонные звонки недобросовестным кредиторам. Узнав о существовании кредита, неожиданному должнику начинать действовать нужно с ознакомления с оригиналами и копиями кредитного договора с банком, который обязан предоставить их клиенту. Удостоверившись в существовании этих договоров, а также в том, что они подписаны третьим лицом, важно проинформировать банк об этом в письменном виде. В уведомлении банку должно содержаться краткое описание ситуации, требование о необходимости проведения проверки по данному факту и прошение обращаться в суд по дальнейшим спорам.

Обращение банка в суд и приглашение на судебное разбирательство в данной ситуации также не служат причиной для паники. В ходе разбирательства важно настоять на проведении судебной экспертизы почерка. Для этого оформляется письменное заявление с указанием реквизитов кредитного договора, подписанного посторонним человеком. Также в заявлении должны быть сформулированы вопросы, ответы на которые должны быть получены в ходе экспертизы. В данной ситуации это вопрос о том, кем подписан указанный в заявлении кредитный договор (указывается номер и реквизиты договора): заявителем (Ф.И.О.) или кем-либо иным.

Заявитель в праве просить суд назначить для проведения экспертизы самостоятельно выбранное экспертное учреждение. Пользователям сети интернет не трудно найти такое учреждение. Оплачивает услуги экспертной комиссии сам заявитель, но в случаях, когда дело решается в пользу заявителя, расходы будет оплачивать банк.

Для проведения экспертизы от заявителя потребуют образцы почерка. Как правило, для этой цели подходят официальные документы, подписанные до начала разбирательства.

Также эксперту потребуются и экспериментальные образцы почерка, предоставленные лично заявителем – несколько листов подписи, выполненные в медленном, умеренном и быстром темпе и в разных положениях тела. Собранные материалы будут направлены судом на экспертизу, на время проведения которой ход разбирательства приостанавливается судом. По окончании экспертизы заявителю направляется уведомление для ознакомления с результатами. Для большей уверенности лучше ознакомиться с заключением экспертизы заранее.

В зависимости от полученных результатов суд и вынесет решение по банковскому иску. Подтверждение того, что договор подписан третьим лицом, гарантирует, что суд примет решение не в пользу банка. В противном случае чтобы доказать свою правоту, лучше обратиться за помощью к юристу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-05-2016, 21:47
Кредит на карту – какие варианты есть?
18-06-2015, 23:43
Условия для получения ипотечного кредита
12-09-2016, 00:15
Микрозайм. Если нет денег, то где их взять
9-02-2017, 23:25
Как выбрать подходящий банк для получения кредита
20-03-2017, 19:14
Возможно ли студенту получить кредит?
29-06-2020, 22:57
Как оформить кредит

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
218
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
252
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
340
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
495
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
Наверх