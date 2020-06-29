Как оформить кредит

ента новостей

16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
16:41
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов
12:17
Открытие фонтана «Слава»
12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
12:00
Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни
11:50
В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью
11:29
В Купчино задержан наркоторговец
11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
11:21
В Петербурге лже-электрики обокрали пенсионерку
10:47
Пострадали ж/д и водные перевозки
09:38
Почему не открывают ТЦ «Мега»?
23:19
Бикфалви стал центральной фигурой матча «Урала» и «Тамбова»
10:01
Когда откроется Петергоф?
09:27
Кто-то уже проголосовал
19:26
В Конюшенном ведомстве может появиться музей истории архитектуры Петербурга
19:22
Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов
15:41
Многодетные семьи на особом контроле
14:32
В Пулково ветеринарный контроль прошли кенгуру Беннетта и игрунка
14:30
В Ленобласти уничтожили партию потенциально небезопасной корюшки
14:25
В Петербурге отпразднуют День молодежи
14:12
В Петербурге обсудят новые стандарты безопасности детских площадок
13:19
Легендарный «Тополь Победы» высадили у музея «Прорыв блокады Ленинграда»
13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
13:12
В Петербурге из окна выпала шестилетняя девочка
09:58
Магазины «Виктория» закрываются
09:34
Коронавирус реально опасен
22:14
Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в «Кайрат»
15:37
Почему в петербургском наземном транспорте не работают кондиционеры?
15:33
В аэропорту «Пулково» проконтролировали ввоз в Петербург 56 попугаев
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Как оформить кредит

Как оформить кредит

0
31
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Потребительское кредитование в наши дни стало очень популярным.

Потребительское кредитование в наши дни стало очень популярным. Банки наперебой предлагают разные виды кредитов. Процесс оформления банковского кредита становится с каждым днем все проще и короче. Разберем тонкости оформления кредита.

Многие банки сегодня предлагают оформить заявку онлайн. Можно зайти на сайт и подать заявки одновременно в несколько банков, не выходя из дома.

1. Определяем свою платежеспособность.

Берем 20 % от получаемого ежемесячного дохода. Результат отражает сумму ежемесячного платежа по кредиту, которую можно платить, особо не ущемляя себя и свою семью в потребностях.

2. Определяемся с банковским продуктом.

· для приобретения недвижимости банки предлагают ипотечный кредит. Он выдается на более длительный срок, а значит и сумма кредита увеличивается. Ставки по ипотеке ниже, чем по нецелевым кредитам, но приобретенное по этой программе жилье будет находиться в залоге у банка. Заемщик становится собственником жилья. Но продать или поменять его не может, до полного погашения кредита.

· для приобретения автомобиля предлагается автокредит. В этом кредитном продукте тоже пониженные ставки, так как транспортное средство находится в залоге у банка. Продажа так же невозможна пока заемщик не расплатится с банком.

· по целевым кредитам необходимо располагать собственными средствами для первоначального взноса.

· кредиты на неотложные нужды – выдаются на любые цели. По этим программам кредитования риски банка выше, отсюда – более высокие процентные ставки.

3. Определяемся с кредитной организацией.

· Стоит сравнить предложения нескольких банков. Посетить непосредственно их офисы, обязательно спрашивайте график платежей по интересующему продукту. Именно он содержит полную информацию по стоимости кредита.

· Другой вариант — зайти на сайты нескольких банков и изучить информацию там. Также на сайте любого банка есть калькулятор для расчета платежа. Указывая сумму и срок кредита можно узнать ежемесячный платеж и посчитать сумму переплаты.

· Как правило, банк, через который работодатель перечисляет зарплату своим работникам, предоставляет им кредиты под льготные проценты. А также не требует справки о доходах.

4. Пакет документов.

· Основной, а иногда и единственный документ, который потребуется – паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации.

· Если клиент не является участником «зарплатного проекта», нужно предоставить справку о доходах формы 2НДФЛ.

· Для целевых кредитов пакет документов больше. Придется предоставлять информацию о приобретаемом объекте недвижимости или транспортного средства. (договор купли-продажи, ПТС, оценки независимых экспертов и так далее).

· Так же банк потребует застраховать имущество, которое будет находиться в залоге.

· В обеспечение кредита можно предложить поручительство физического лица, тогда ставка по кредиту будет меньше. В этом случае от поручителя так же потребуется паспорт и справка о доходах.

5. Оформление заявки.

Следует позвонить в банк и договориться с менеджером по кредитам о встрече. К установленной дате подготовить все необходимые документы. Если кредит берется под поручительство – поручитель также должен присутствовать.

В офисе банка следует заполнить заявление-анкету. Нужно указывать достоверные данные, так как вся информация серьезно проверяется. Еще банк запросит кредитную историю клиента. И если у человека в прошлом были серьезные проблемы с погашением кредита – скорее всего ему откажут.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-11-2012, 07:27
В жилом районе «Золотые ключи» снижают ставку по ипотеке
19-07-2016, 00:08
Основные нюансы оформления кредита под залог автомобиля
8-12-2016, 20:01
Как получить кредит без залога
26-01-2017, 23:11
Почему не дают потребительский кредит
18-06-2015, 23:43
Условия для получения ипотечного кредита
2-02-2017, 23:39
Как взять кредит, сидя на диване?

Интересное в сети

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
248
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
602
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
646
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
Наверх