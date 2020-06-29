Как оформить кредит

Потребительское кредитование в наши дни стало очень популярным. Банки наперебой предлагают разные виды кредитов. Процесс оформления банковского кредита становится с каждым днем все проще и короче. Разберем тонкости оформления кредита.

Многие банки сегодня предлагают оформить заявку онлайн. Можно зайти на сайт и подать заявки одновременно в несколько банков, не выходя из дома.

1. Определяем свою платежеспособность.

Берем 20 % от получаемого ежемесячного дохода. Результат отражает сумму ежемесячного платежа по кредиту, которую можно платить, особо не ущемляя себя и свою семью в потребностях.

2. Определяемся с банковским продуктом.

· для приобретения недвижимости банки предлагают ипотечный кредит. Он выдается на более длительный срок, а значит и сумма кредита увеличивается. Ставки по ипотеке ниже, чем по нецелевым кредитам, но приобретенное по этой программе жилье будет находиться в залоге у банка. Заемщик становится собственником жилья. Но продать или поменять его не может, до полного погашения кредита.

· для приобретения автомобиля предлагается автокредит. В этом кредитном продукте тоже пониженные ставки, так как транспортное средство находится в залоге у банка. Продажа так же невозможна пока заемщик не расплатится с банком.

· по целевым кредитам необходимо располагать собственными средствами для первоначального взноса.

· кредиты на неотложные нужды – выдаются на любые цели. По этим программам кредитования риски банка выше, отсюда – более высокие процентные ставки.

3. Определяемся с кредитной организацией.

· Стоит сравнить предложения нескольких банков. Посетить непосредственно их офисы, обязательно спрашивайте график платежей по интересующему продукту. Именно он содержит полную информацию по стоимости кредита.

· Другой вариант — зайти на сайты нескольких банков и изучить информацию там. Также на сайте любого банка есть калькулятор для расчета платежа. Указывая сумму и срок кредита можно узнать ежемесячный платеж и посчитать сумму переплаты.

· Как правило, банк, через который работодатель перечисляет зарплату своим работникам, предоставляет им кредиты под льготные проценты. А также не требует справки о доходах.

4. Пакет документов.

· Основной, а иногда и единственный документ, который потребуется – паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации.

· Если клиент не является участником «зарплатного проекта», нужно предоставить справку о доходах формы 2НДФЛ.

· Для целевых кредитов пакет документов больше. Придется предоставлять информацию о приобретаемом объекте недвижимости или транспортного средства. (договор купли-продажи, ПТС, оценки независимых экспертов и так далее).

· Так же банк потребует застраховать имущество, которое будет находиться в залоге.

· В обеспечение кредита можно предложить поручительство физического лица, тогда ставка по кредиту будет меньше. В этом случае от поручителя так же потребуется паспорт и справка о доходах.

5. Оформление заявки.

Следует позвонить в банк и договориться с менеджером по кредитам о встрече. К установленной дате подготовить все необходимые документы. Если кредит берется под поручительство – поручитель также должен присутствовать.

В офисе банка следует заполнить заявление-анкету. Нужно указывать достоверные данные, так как вся информация серьезно проверяется. Еще банк запросит кредитную историю клиента. И если у человека в прошлом были серьезные проблемы с погашением кредита – скорее всего ему откажут.